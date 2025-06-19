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Главная Спорт Молодой украинский легкоатлет погиб в бою на фронте

Молодой украинский легкоатлет погиб в бою на фронте

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Дата публикации 19 июня 2025 11:31
Легкоатлет Виталий Рымарук погиб в бою за Украину
Виталий Рымарук до 2022 года. Фото: Instagram
Ключові моменти Кем был Виталий Рымарук

Украинский спорт снова понес утрату. На войне с российскими оккупантами погиб молодой легкоатлет Виталий Рымарук. 

О деталях трагедии на своей странице в Instagram сообщила Федерацию легкой атлетики Украины.

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Виталий Рымарук выступал в метании диска и был чемпионом Украины среди молодежи, призером юниорских турниров. До недавнего времени продолжал тренироваться, но в 2023 году принял решение вступить в ряды ВСУ. Он служил в элитном спецподразделении "Омега". 

Виталий Рымарук
Виталий Рымарук в спортивном зале. Фото: Instagram

Кем был Виталий Рымарук

Он мечтал о спортивных победах, но выбрал путь защитника. Виталий погиб в бою, не дожив до своей следующей тренировки, до новой встречи с семьей. У него остались жена и маленькая дочь. Его жизнь прервала российская агрессия, которая продолжается уже четвертый год.

Федерация легкой атлетики Украины призвала мировое сообщество не отворачиваться от того, что происходит: гибнут люди, разрушаются семьи, обрываются мечты.

Украинскому спортсмену навсегда осталось 26 лет. 

Напомним, один из лидеров киевского "Динамо" вызвал интерес у двух европейских клубов. 

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спорт Легкая атлетика Спортсмены в ВСУ война в Украине спортсмены
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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