Легкоатлет Виталий Рымарук погиб в бою за Украину

Молодой украинский легкоатлет погиб в бою на фронте
Украинский спорт снова понес утрату. На войне с российскими оккупантами погиб молодой легкоатлет Виталий Рымарук.
О деталях трагедии на своей странице в Instagram сообщила Федерацию легкой атлетики Украины.
Виталий Рымарук выступал в метании диска и был чемпионом Украины среди молодежи, призером юниорских турниров. До недавнего времени продолжал тренироваться, но в 2023 году принял решение вступить в ряды ВСУ. Он служил в элитном спецподразделении "Омега".
Кем был Виталий Рымарук
Он мечтал о спортивных победах, но выбрал путь защитника. Виталий погиб в бою, не дожив до своей следующей тренировки, до новой встречи с семьей. У него остались жена и маленькая дочь. Его жизнь прервала российская агрессия, которая продолжается уже четвертый год.
Федерация легкой атлетики Украины призвала мировое сообщество не отворачиваться от того, что происходит: гибнут люди, разрушаются семьи, обрываются мечты.
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