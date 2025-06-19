Легкоатлет Виталий Рымарук погиб в бою за Украину

Виталий Рымарук до 2022 года. Фото: Instagram

Украинский спорт снова понес утрату. На войне с российскими оккупантами погиб молодой легкоатлет Виталий Рымарук.

О деталях трагедии на своей странице в Instagram сообщила Федерацию легкой атлетики Украины.

Реклама

Читайте также:

Виталий Рымарук выступал в метании диска и был чемпионом Украины среди молодежи, призером юниорских турниров. До недавнего времени продолжал тренироваться, но в 2023 году принял решение вступить в ряды ВСУ. Он служил в элитном спецподразделении "Омега".

Виталий Рымарук в спортивном зале. Фото: Instagram

Кем был Виталий Рымарук

Он мечтал о спортивных победах, но выбрал путь защитника. Виталий погиб в бою, не дожив до своей следующей тренировки, до новой встречи с семьей. У него остались жена и маленькая дочь. Его жизнь прервала российская агрессия, которая продолжается уже четвертый год.

Федерация легкой атлетики Украины призвала мировое сообщество не отворачиваться от того, что происходит: гибнут люди, разрушаются семьи, обрываются мечты.

Украинскому спортсмену навсегда осталось 26 лет.

Напомним, один из лидеров киевского "Динамо" вызвал интерес у двух европейских клубов.

Известный российский журналист оскорбил украинскую нацию и встал на сторону Путина.

"Барселона" сумела заключить предварительный контракт с Нико Уильямсом, уже известны детали сделки.

Самая популярная футболистка на OnlyFans подарила поклонникам кадры горячей фотосессии.