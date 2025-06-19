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Молодий український легкоатлет загинув у бою на фронті

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 11:31
Легкоатлет Віталій Римарук загинув у бою за Україну
Віталій Римарук до 2022 року. Фото: Instagram
Ключові моменти Ким був Віталій Римарук

Український спорт знову зазнав втрати. На війні з російськими окупантами загинув молодий легкоатлет Віталій Римарук.

Про деталі трагедії на своїй сторінці в Instagram повідомила Федерацію легкої атлетики України.

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Віталій Римарук виступав у метанні диска і був чемпіоном України серед молоді, призером юніорських турнірів. Донедавна продовжував тренуватися, але у 2023 році прийняв рішення вступити до лав ЗСУ. Він служив в елітному спецпідрозділі "Омега".

Виталий Рымарук
Віталій Римарук у спортивній залі. Фото: Instagram

Ким був Віталій Римарук

Він мріяв про спортивні перемоги, але обрав шлях захисника. Віталій загинув у бою, не доживши до свого наступного тренування, до нової зустрічі з родиною. У нього залишилися дружина та маленька донька. Його життя перервала російська агресія, яка триває вже четвертий рік.

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спорт Легка атлетика Спортсмени у ЗСУ війна в Україні спортсмени
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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