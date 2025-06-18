Чемпіон Європи Артем Тхеа загинув у бою за Україну

Артем Тхеа на фронті. Фото: Facebook

У бою з російськими окупантами на фронті загинув майстер спорту міжнародного класу з ушу Артем Тхеа. Захисник України поліг у бою 22 квітня 2025 року в районі Оріхово-Василівки під Бахмутом.

Артем Тхеа поповнив пантеон українських героїв, за плечима яких було спортивне минуле, повідомляє Спортивний комітет України.

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Артем Тхеа в армії. Фото: Facebook

Що відомо про Артема Тхеа

Спортсмен народився 25 липня 1996 року в Києві. З 2013 року він виступав за національну збірну України з ушу. П'ять разів ставав чемпіоном країни, тричі - чемпіоном Європи, вигравав бронзу на чемпіонаті світу та Кубок світу.

Тхеа володів бездоганною технікою та силою духу. Його називали натхненням, він перемагав не тільки суперників, а й внутрішні страхи.

На фронті Артем став лейтенантом Збройних сил України, командиром взводу механізованої роти. За відвагу він отримав Срібний хрест, відзнаку командира ОТГ "Луганськ" та медаль "Захисник Сходу".

Світло та пам'ять

З перших днів повномасштабної війни він був у строю. Загинув, виконуючи бойове завдання. Він пішов героєм — таким, яким його знали у спорті та армії.

Україна прощається зі справжнім чемпіоном. Артем Тхеа назавжди залишиться в нашій пам'яті сильним, безкомпромісним та справжнім.

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