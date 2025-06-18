Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноМедцентрПолітикаЛьвівLifeДімКіноМодаРецептиТуризмСвятаПсихологіяАрмія

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Український спортсмен та лейтенант ЗСУ загинув на фронті

Український спортсмен та лейтенант ЗСУ загинув на фронті

Ua en ru
Дата публікації: 18 червня 2025 13:35
Чемпіон Європи Артем Тхеа загинув у бою за Україну
Артем Тхеа на фронті. Фото: Facebook
Ключові моменти Що відомо про Артема Тхеа Світло та пам'ять

У бою з російськими окупантами на фронті загинув майстер спорту міжнародного класу з ушу Артем Тхеа. Захисник України поліг у бою 22 квітня 2025 року в районі Оріхово-Василівки під Бахмутом.

Артем Тхеа поповнив пантеон українських героїв, за плечима яких було спортивне минуле, повідомляє Спортивний комітет України.

Реклама
Читайте також:

Захиснику України було всього 28 років. Він не тільки блискуче представляв країну на спортивних аренах, а й з перших днів війни став на захист Батьківщини зі зброєю в руках.

Артем Тхеа
Артем Тхеа в армії. Фото: Facebook

Що відомо про Артема Тхеа

Спортсмен народився 25 липня 1996 року в Києві. З 2013 року він виступав за національну збірну України з ушу. П'ять разів ставав чемпіоном країни, тричі - чемпіоном Європи, вигравав бронзу на чемпіонаті світу та Кубок світу.

Тхеа володів бездоганною технікою та силою духу. Його називали натхненням, він перемагав не тільки суперників, а й внутрішні страхи.

На фронті Артем став лейтенантом Збройних сил України, командиром взводу механізованої роти. За відвагу він отримав Срібний хрест, відзнаку командира ОТГ "Луганськ" та медаль "Захисник Сходу".

Світло та пам'ять

З перших днів повномасштабної війни він був у строю. Загинув, виконуючи бойове завдання. Він пішов героєм — таким, яким його знали у спорті та армії.

Україна прощається зі справжнім чемпіоном. Артем Тхеа назавжди залишиться в нашій пам'яті сильним, безкомпромісним та справжнім.

Нагадаємо, ці п'ять фактів про Ярославу Магучіх вболівальники можуть не знати — що відомо про українську чемпіонку.

Австралійська спортсменка Нікола Оліслагерс знайшла спосіб боротися на рівних із суперницею з України.

У фіналі Кубка Стенлі було встановлено антирекорд — один із хокеїстів програв п'ять матчів боротьби за трофей.

Новим головним тренером збірної Франції може стати Зінедін Зідан — що про це відомо.

спорт Бахмут Спортсмени у ЗСУ війна в Україні єдиноборства
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації