Керівник українського футзального клубу загинув у Сумській області

Микола Худевич в армії. Фото: Facebook

Війна продовжує забирати найкращих. Стало відомо про загибель Миколи Худевича, президента одного з футзальних клубів України та військового, який віддав життя за країну.

Прощання з ним відбулося 15 червня на Львівщині, повідомляє Telegram-канал місцевої ОДА.

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Микола Худевич народився в селі Тухля Славської громади Львівської області. Він служив капітан-лейтенантом у 73-му морському центрі спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.

Командир групи, інструктор, захисник

Декілька років Микола Худевич навчав новобранців у ролі інструктора. Пізніше сам вирушив на передову та став командиром групи другого загону.

Худевич загинув під час виконання бойового завдання в Сумській області. Своїм життям він показав, як можуть поєднуватися мужність на полі бою і внесок у розвиток українського спорту.

Захиснику України було 45 років.

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