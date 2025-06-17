Керівник українського футзального клубу загинув у Сумській області

На війні загинув президент футзального клубу України
Війна продовжує забирати найкращих. Стало відомо про загибель Миколи Худевича, президента одного з футзальних клубів України та військового, який віддав життя за країну.
Прощання з ним відбулося 15 червня на Львівщині, повідомляє Telegram-канал місцевої ОДА.
Микола Худевич народився в селі Тухля Славської громади Львівської області. Він служив капітан-лейтенантом у 73-му морському центрі спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
Командир групи, інструктор, захисник
Декілька років Микола Худевич навчав новобранців у ролі інструктора. Пізніше сам вирушив на передову та став командиром групи другого загону.
Худевич загинув під час виконання бойового завдання в Сумській області. Своїм життям він показав, як можуть поєднуватися мужність на полі бою і внесок у розвиток українського спорту.
Захиснику України було 45 років.
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