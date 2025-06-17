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Головна Спорт На війні загинув президент футзального клубу України

На війні загинув президент футзального клубу України

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 13:35
Керівник українського футзального клубу загинув у Сумській області
Микола Худевич в армії. Фото: Facebook
Ключові моменти Командир групи, інструктор, захисник

Війна продовжує забирати найкращих. Стало відомо про загибель Миколи Худевича, президента одного з футзальних клубів України та військового, який віддав життя за країну.

Прощання з ним відбулося 15 червня на Львівщині, повідомляє Telegram-канал місцевої ОДА.

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Микола Худевич народився в селі Тухля Славської громади Львівської області. Він служив капітан-лейтенантом у 73-му морському центрі спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.

Командир групи, інструктор, захисник

Декілька років Микола Худевич навчав новобранців у ролі інструктора. Пізніше сам вирушив на передову та став командиром групи другого загону.

Худевич загинув під час виконання бойового завдання в Сумській області. Своїм життям він показав, як можуть поєднуватися мужність на полі бою і внесок у розвиток українського спорту.

Захиснику України було 45 років.

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спорт Львівська область Футзал Спортсмени у ЗСУ війна в Україні
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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