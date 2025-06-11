На війні з Росією загинув український спортсмен Микита Козубенко

Микита Козубенко під час спортивної кар'єри. Фото: Facebook

На фронті загинув український атлет, майстер спорту зі стрибків у воду Микита Козубенко. Йому було всього 31 рік. Від початку повномасштабного вторгнення він добровільно став на захист України та віддав життя за батьківщину.

Микита був відомим у спортивних колах — він не тільки виступав на високому рівні, а й тренував молодих спортсменів, передаючи їм свою енергію, дисципліну та любов до справи, повідомляє Facebook-акаунт Федерації України зі стрибків у воду.

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З 2017 року Микита Козубенко працював тренером зі стрибків у воду, мав другу тренерську категорію. Його шлях у спорті розпочався в рідному Миколаєві та тривав у Чорноморському держуніверситеті імені Петра Могили, який він закінчив у 2018 році.

Микита Козубенко в армії. Фото: Facebook

Що відомо про Микиту Козубенка

Спортсмен народився і виріс у Миколаєві, з юних років присвятивши себе спорту. Він став майстром спорту України зі стрибків у воду, а пізніше — наставником для нового покоління. Микиту цінували за принциповість, відданість справі та добру силу характеру.

Коли почалася війна, Козубенко не залишився осторонь. Він вступив до лав Національної гвардії України та пішов захищати свою країну зі зброєю в руках. Федерація стрибків у воду з болем повідомила про його загибель.

Микита Козубенко загинув на передовій, виконуючи бойове завдання. У нього залишилася сім'я та учні.

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