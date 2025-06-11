На войне с Россией погиб украинский спортсмен Никита Козубенко

На фронте погиб мастер спорта Украины Никита Козубенко
На фронте погиб украинский спортсмен, мастер спорта по прыжкам в воду Никита Козубенко. Ему было всего 31 год. С начала полномасштабного вторжения он добровольно встал на защиту Украины и отдал жизнь за родину.
Никита был известным в спортивных кругах — он не только выступал на высоком уровне, но и тренировал молодых спортсменов, передавая им свою энергию, дисциплину и любовь к делу, сообщает Facebook-аккаунт Федерации Украины по прыжкам в воду.
С 2017 года Никита Козубенко работал тренером по прыжкам в воду, обладал второй тренерской категорией. Его путь в спорте начался в родном Николаеве и продолжался в Черноморском госуниверситете имени Петра Могилы, который он окончил в 2018 году.
Что известно о Никите Козубенко
Спортсмен родился и вырос в Николаеве, с юных лет посвятив себя спорту. Он стал мастером спорта Украины по прыжкам в воду, а позже — наставником для нового поколения. Никиту ценили за принципиальность, преданность делу и добрую силу характера.
Когда началась война, Козубенко не остался в стороне. Он вступил в ряды Национальной гвардии Украины и пошел защищать свою страну с оружием в руках. Федерация прыжков в воду с болью сообщила о его гибели.
Никита Козубенко погиб на передовой, выполняя боевое задание. У него осталась семья и ученики.
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