Руководитель украинского футзального клуба погиб в Сумской области

На войне погиб президент футзального клуба Украины
Война продолжает забирать лучших. Стало известно о гибели Николая Худевича, президента одного из футзальных клубов Украины и военного, отдавшего жизнь за страну.
Прощание с ним состоялось 15 июня на Львовщине, сообщает Telegram-канал местной ОГА.
Николай Худевич родился в селе Тухля Славской громады Львовской области. Он служил капитан-лейтенантом в 73-м морском центре специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого.
Командир группы, инструктор, защитник
Несколько лет Николай Худевич обучал новобранцев в роли инструктора. Позже сам отправился на передовую и стал командиром группы второго отряда.
Худевич погиб во время выполнения боевого задания в Сумской области. Своей жизнью он показал, как могут соединяться мужество на поле боя и вклад в развитие украинского спорта.
Защитнику Украины было 45 лет.
Напомним, вокруг памяти об известном тренере Валерии Лобановском вспыхнул скандал.
Австралийская спортсменка Никола Олислагерс ответила на вопрос о соперничестве с Ярославой Магучих.
Футболист Криштиану Роналду обратился к президенту США Дональду Трампом с призывом о мире.
Кака назвал лучшего футболиста в мире, которым оказался не Лионель Месси.
Читайте Новини.LIVE!