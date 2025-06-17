Руководитель украинского футзального клуба погиб в Сумской области

Николай Худевич в армии. Фото: Facebook

Война продолжает забирать лучших. Стало известно о гибели Николая Худевича, президента одного из футзальных клубов Украины и военного, отдавшего жизнь за страну.

Прощание с ним состоялось 15 июня на Львовщине, сообщает Telegram-канал местной ОГА.

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Николай Худевич родился в селе Тухля Славской громады Львовской области. Он служил капитан-лейтенантом в 73-м морском центре специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого.

Командир группы, инструктор, защитник

Несколько лет Николай Худевич обучал новобранцев в роли инструктора. Позже сам отправился на передовую и стал командиром группы второго отряда.

Худевич погиб во время выполнения боевого задания в Сумской области. Своей жизнью он показал, как могут соединяться мужество на поле боя и вклад в развитие украинского спорта.

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