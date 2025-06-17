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Главная Спорт На войне погиб президент футзального клуба Украины

На войне погиб президент футзального клуба Украины

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 13:35
Руководитель украинского футзального клуба погиб в Сумской области
Николай Худевич в армии. Фото: Facebook
Ключові моменти Командир группы, инструктор, защитник

Война продолжает забирать лучших. Стало известно о гибели Николая Худевича, президента одного из футзальных клубов Украины и военного, отдавшего жизнь за страну.

Прощание с ним состоялось 15 июня на Львовщине, сообщает Telegram-канал местной ОГА.

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Николай Худевич родился в селе Тухля Славской громады Львовской области.  Он служил капитан-лейтенантом в 73-м морском центре специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого.

Командир группы, инструктор, защитник

Несколько лет Николай Худевич обучал новобранцев в роли инструктора. Позже сам отправился на передовую и стал командиром группы второго отряда.

Худевич погиб во время выполнения боевого задания в Сумской области. Своей жизнью он показал, как могут соединяться мужество на поле боя и вклад в развитие украинского спорта.

Защитнику Украины было 45 лет. 

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спорт Львовская область Футзал Спортсмены в ВСУ война в Украине
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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