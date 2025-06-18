Чемпион Европы Артем Тхеа погиб в бою за Украину

Украинский спортсмен и лейтенант ВСУ погиб на фронте
В бою с российскими оккупантами на фронте погиб мастер спорта международного класса по ушу Артем Тхеа. Защитник Украины пал в бою 22 апреля 2025 года в районе Орехово-Васильевки под Бахмутом.
Артем Тхеа пополнил пантеон украинских героев, за плечами которых было спортивное прошлое, сообщает Спортивный комитет Украины.
Защитнику Украины было всего 28 лет. Он не только блестяще представлял страну на спортивных аренах, но и с первых дней войны встал на защиту Родины с оружием в руках.
Что известно об Артеме Тхеа
Спортсмен родился 25 июля 1996 года в Киеве. С 2013 года он выступал за национальную сборную Украины по ушу. Пять раз становился чемпионом страны, трижды — чемпионом Европы, выигрывал бронзу на чемпионате мира и Кубок мира.
Тхеа обладал безупречной техникой и силой духа. Его называли вдохновением, он побеждал не только соперников, но и внутренние страхи.
На фронте Артем стал лейтенантом Вооруженных сил Украины, командиром взвода механизированной роты. За отвагу он получил Серебряный крест, знак отличия командира ОТГ "Луганск" и медаль "Защитник Востока".
Свет и память
С первых дней полномасштабной войны он был в строю. Погиб, выполняя боевое задание. Он ушел героем — таким, каким его знали в спорте и армии.
Украина прощается с настоящим чемпионом. Артем Тхеа навсегда останется в нашей памяти сильным, бескомпромиссным и настоящим.
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