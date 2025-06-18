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Главная Спорт Украинский спортсмен и лейтенант ВСУ погиб на фронте

Украинский спортсмен и лейтенант ВСУ погиб на фронте

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 13:35
Чемпион Европы Артем Тхеа погиб в бою за Украину
Артем Тхеа на фронте. Фото: Facebook
Ключові моменти Что известно об Артеме Тхеа Свет и память

В бою с российскими оккупантами на фронте погиб мастер спорта международного класса по ушу Артем Тхеа. Защитник Украины пал в бою 22 апреля 2025 года в районе Орехово-Васильевки под Бахмутом.

Артем Тхеа пополнил пантеон украинских героев, за плечами которых было спортивное прошлое, сообщает Спортивный комитет Украины. 

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Защитнику Украины было всего 28 лет. Он не только блестяще представлял страну на спортивных аренах, но и с первых дней войны встал на защиту Родины с оружием в руках. 

Артем Тхеа
Артем Тхеа в армии. Фото: Facebook

Что известно об Артеме Тхеа

Спортсмен родился 25 июля 1996 года в Киеве. С 2013 года он выступал за национальную сборную Украины по ушу. Пять раз становился чемпионом страны, трижды — чемпионом Европы, выигрывал бронзу на чемпионате мира и Кубок мира.

Тхеа обладал безупречной техникой и силой духа. Его называли вдохновением, он побеждал не только соперников, но и внутренние страхи.

На фронте Артем стал лейтенантом Вооруженных сил Украины, командиром взвода механизированной роты. За отвагу он получил Серебряный крест, знак отличия командира ОТГ "Луганск" и медаль "Защитник Востока".

Свет и память

С первых дней полномасштабной войны он был в строю. Погиб, выполняя боевое задание. Он ушел героем — таким, каким его знали в спорте и армии.

Украина прощается с настоящим чемпионом. Артем Тхеа навсегда останется в нашей памяти сильным, бескомпромиссным и настоящим. 

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спорт Бахмут Спортсмены в ВСУ война в Украине единоборства
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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