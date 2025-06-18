Чемпион Европы Артем Тхеа погиб в бою за Украину

Артем Тхеа на фронте. Фото: Facebook

В бою с российскими оккупантами на фронте погиб мастер спорта международного класса по ушу Артем Тхеа. Защитник Украины пал в бою 22 апреля 2025 года в районе Орехово-Васильевки под Бахмутом.

Артем Тхеа пополнил пантеон украинских героев, за плечами которых было спортивное прошлое, сообщает Спортивный комитет Украины.

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Артем Тхеа в армии. Фото: Facebook

Что известно об Артеме Тхеа

Спортсмен родился 25 июля 1996 года в Киеве. С 2013 года он выступал за национальную сборную Украины по ушу. Пять раз становился чемпионом страны, трижды — чемпионом Европы, выигрывал бронзу на чемпионате мира и Кубок мира.

Тхеа обладал безупречной техникой и силой духа. Его называли вдохновением, он побеждал не только соперников, но и внутренние страхи.

На фронте Артем стал лейтенантом Вооруженных сил Украины, командиром взвода механизированной роты. За отвагу он получил Серебряный крест, знак отличия командира ОТГ "Луганск" и медаль "Защитник Востока".

Свет и память

С первых дней полномасштабной войны он был в строю. Погиб, выполняя боевое задание. Он ушел героем — таким, каким его знали в спорте и армии.

Украина прощается с настоящим чемпионом. Артем Тхеа навсегда останется в нашей памяти сильным, бескомпромиссным и настоящим.

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