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Головна Спорт Шевченко пояснив мету термінової поїздки до США

Шевченко пояснив мету термінової поїздки до США

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 08:26
Шевченко попрощався з Україною перед вильотом до США
Андрій Шевченко виступає на Конгресі. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/
Ключові моменти З ким зустрічався Шевченко у США

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко відвідав США в рамках матчів Клубного чемпіонату світу. Його візит був пов'язаний не тільки з футболом, а й із просуванням інтересів українського спорту на міжнародній арені.

Про це Шевченко розповів на своїй офіційній сторінці в Instagram.

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Під час поїздки він був присутнім на стартових матчах турніру в Майамі та зустрівся з представниками ФІФА, спортивними функціонерами та колишніми футболістами світового рівня.

Андрей Шевченко
Андрій Шевченко та Роберто Баджо. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

З ким зустрічався Шевченко у США

За словами глави УАФ, особливу увагу було приділено обміну досвідом та пошуку нових партнерств. У фокусі розмов були майбутні ініціативи, спрямовані на розвиток футбольної інфраструктури та підтримки молоді в умовах війни.

Андрей Шевченко
Шевченко в компанії Роналдо. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

"Було приємно відвідати перші матчі Клубного чемпіонату світу ФІФА в Маямі. Крім футболу, мав нагоду зустрітися з колегами, президентами з усього світу та багатьма друзями - легендами гри. Обмінялися ідеями та обговорили майбутні проєкти на шляху до кращого майбутнього для українського футболу", — написав Шевченко.

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спорт УАФ футбол Андрій Шевченко Клубний чемпіонат світу з футболу
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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