Шевченко попрощався з Україною перед вильотом до США

Андрій Шевченко виступає на Конгресі. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко відвідав США в рамках матчів Клубного чемпіонату світу. Його візит був пов'язаний не тільки з футболом, а й із просуванням інтересів українського спорту на міжнародній арені.

Про це Шевченко розповів на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Під час поїздки він був присутнім на стартових матчах турніру в Майамі та зустрівся з представниками ФІФА, спортивними функціонерами та колишніми футболістами світового рівня.

Андрій Шевченко та Роберто Баджо. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

З ким зустрічався Шевченко у США

За словами глави УАФ, особливу увагу було приділено обміну досвідом та пошуку нових партнерств. У фокусі розмов були майбутні ініціативи, спрямовані на розвиток футбольної інфраструктури та підтримки молоді в умовах війни.

Шевченко в компанії Роналдо. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

"Було приємно відвідати перші матчі Клубного чемпіонату світу ФІФА в Маямі. Крім футболу, мав нагоду зустрітися з колегами, президентами з усього світу та багатьма друзями - легендами гри. Обмінялися ідеями та обговорили майбутні проєкти на шляху до кращого майбутнього для українського футболу", — написав Шевченко.

Нагадаємо, київське "Динамо" готується до відходу одного з провідних півзахисників.

Відомий коментатор несподівано грубо висловився на адресу української нації.

На фронті загинув відомий молодий український спортсмен, який займався легкою атлетикою.

Ярослава Магучіх показала людину, яка привела її у великий спорт.