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Головна Спорт Головний тренер Челсі розповів, що думає про Мудрика

Головний тренер Челсі розповів, що думає про Мудрика

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Дата публікації: 20 червня 2025 06:40
Мудрик отримав підтримку Марески, але Челсі шукає ноого гравця на його позицію
Михайло Мудрик перед матчем "Челсі". Фото: Reuters
Ключові моменти Мареска про ситуацію з Мудриком

Після того, як Англійська футбольна асоціація (FA) офіційно висунула обвинувачення українському вінгеру Михайлу Мудрику в порушенні антидопінгових правил, в "Челсі" висловились щодо цієї ситуації. Слово взяв головний тренер "Челсі" Енцо Мареска.

Фахівець підтримав свого підопічного, передає портал Mirror.

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Энцо Мареска
Енцо Мареска. Фото: Reuters

Зазначимо, що Мудрику загрожує чотирирічна дискваліфікація, якщо юристам не вдасться довести, що мельдоній випадково попав у організм гравця.

Мареска про ситуацію з Мудриком

За словами Енцо, вони з листопада грали без Мудрика і тому їм необхідне підсилення на позицію вінгера. Тренер вважає, що потрібний новий гравець , навіть в тому випадку, якщо українцю знову дозволять грати.

Зараз клуб активно шукає нового вінгера на літнє трансферне вікно, але вже отримав дві відмови від дортмундської "Боруссії" щодо трансферу Джеймі Гіттенса.

Також Мареска підтримав Мудрика, щодо ситуації з розглядом в FA.

"Я розмовляв із Мішею в Польщі під час фіналу Ліги конференцій. Поки він гравець "Челсі", я довіряю йому", — сказав Мареска.

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футбол Михайло Мудрик Челсі допінг Енцо Мареска
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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