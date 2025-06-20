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Главная Спорт Главный тренер Челси рассказал, что думает о Мудрике

Главный тренер Челси рассказал, что думает о Мудрике

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Дата публикации 20 июня 2025 06:40
Мудрик получил поддержку Марески, но Челси ищет нового игрока на его позицию
Михаил Мудрик перед матчем "Челси". Фото: Reuters
Ключові моменти Мареска о ситуации с Мудриком

После того как Английская футбольная ассоциация (FA) официально выдвинула обвинения украинскому вингеру Михаилу Мудрику в нарушении антидопинговых правил, в "Челси" высказались по этой ситуации. Слово взял главный тренер "Челси" Энцо Мареска.

Специалист поддержал своего подопечного, передает портал Mirror.

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Энцо Мареска
Энцо Мареска. Фото: Reuters

Отметим, что Мудрику грозит четырехлетняя дисквалификация, если юристам не удастся доказать, что мельдоний случайно попал в организм игрока.

Мареска о ситуации с Мудриком

По словам Энцо, они с ноября играли без Мудрика и поэтому им необходимо усиление на позицию вингера. Тренер считает, что нужен новый игрок, даже в том случае, если украинцу снова разрешат играть.

Сейчас клуб активно ищет нового вингера на летнее трансферное окно, но уже получил два отказа от дортмундской "Боруссии" по трансферу Джейми Гиттенса.

Также Мареска поддержал Мудрика, относительно ситуации с рассмотрением в FA.

"Я разговаривал с Мишей в Польше во время финала Лиги конференций. Пока он игрок "Челси", я доверяю ему", — сказал Мареска.

Напомним, "Динамо" хочет выгодно продать Николая Шапаренко — есть несколько вариантов.

Российский комментатор больше не любит украинцев, хотя раньше поддерживал Украину.

В боях с россиянами погиб легкоатлет Виталий Рымарук.

Украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Ярослава Магучих показала, что помогает с мотивацией.

футбол Михаил Мудрик Челси допинг Энцо Мареска
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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