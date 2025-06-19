У Мудрика есть 20 дней для важнейшего решения в карьере

Михаил Мудрик во время тренировки. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Английская футбольная ассоциация (FA) ранее выдвинула обвинения вингеру "Челси" Михаилу Мудрику. Для украинца требуют четыре года дисквалификации за употребление мельдония.

Официальное обвинение выдвинули после открытия пробы "Б", сообщил портал The Athletic.

Реклама

Читайте также:

Михаил Мудрик. Фото: УАФ

Допинг-проба "Б" Мудрика

Источник сообщил, что вторая допинг-проба игрока также дала положительный результат.

Украинец не играет в официальных матчах с ноября 2024 года, когда его временно отстранили из-за проваленного допинг-теста. Сейчас Мудрик находится вне состава "Челси", который уже играет на клубном чемпионате мира в США.

По регламенту FA, Мудрик имеет 20 дней, чтобы решить, принять ли обвинения и наказание, или требовать слушания. Максимальная санкция — дисквалификация на четыре года, но срок может варьироваться от двух лет до одного месяца в зависимости от смягчающих обстоятельств.

В FA отметили, что дело является открытым, но дальнейшие комментарии пока невозможны.

Напомним, действующий чемпион Украины хочет выгодно продать игрока национальной сборной.

Российский комментатор, который ранее поддерживал Украину, стал украинофобом.

В боях с российскими войсками погиб известный спортсмен.

Мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих показала своего мотиватора.