Экс-тренер Шахтера оценил шансы Мудрика вернуться в футбол

Михаил Мудрик в "Челси". Фото: Reuters/Molly Darlington

Бывший игрок и тренер "Шахтера" Василий Кобин отреагировал на ситуацию вокруг Михаила Мудрика. Английская футбольная ассоциация ранее выдвинула против украинца обвинения в нарушении антидопинговых правил.

В интервью Кобин отметил, что это крайне неприятный эпизод как для самого футболиста, так и для всего национального спорта, сообщает "Украинский футбол".

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По словам специалиста, ситуация может серьёзно ударить по карьере Мудрика. Игроку только 24 года, и даже в случае самого сурового наказания у него будет шанс вернуться на высокий уровень. Однако многое будет зависеть от характера самого Михаила и того, как он переживет это испытание.

Михаил Мудрик после переезда в Англию. Фото: Reuters

Что Кобин сказал о будущем Мудрика

Кобин выразил мнение, что даже четырехлетняя дисквалификация не является концом для профессионального пути игрока. Все решит его отношение к происходящему и способность адаптироваться к новым условиям.

"Самое главное для Мудрика — не опускать руки. Ему нужно не просто тренироваться, а именно продолжать играть, но на каком уровне? Захочет ли Михаил выступать в любителях или в медиалиге? Не знаю", — заявил Кобин.

Напомним, в Англии прокомментировали ситуацию с дисквалификацией Михаила Мудрика.

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