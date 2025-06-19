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Главная Спорт Известный тренер оценил суровость наказания Мудрика — что сказал

Известный тренер оценил суровость наказания Мудрика — что сказал

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Дата публикации 19 июня 2025 14:10
Экс-тренер Шахтера оценил шансы Мудрика вернуться в футбол
Михаил Мудрик в "Челси". Фото: Reuters/Molly Darlington
Ключові моменти Что Кобин сказал о будущем Мудрика

Бывший игрок и тренер "Шахтера" Василий Кобин отреагировал на ситуацию вокруг Михаила Мудрика. Английская футбольная ассоциация ранее выдвинула против украинца обвинения в нарушении антидопинговых правил. 

В интервью Кобин отметил, что это крайне неприятный эпизод как для самого футболиста, так и для всего национального спорта, сообщает "Украинский футбол". 

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По словам специалиста, ситуация может серьёзно ударить по карьере Мудрика. Игроку только 24 года, и даже в случае самого сурового наказания у него будет шанс вернуться на высокий уровень. Однако многое будет зависеть от характера самого Михаила и того, как он переживет это испытание. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик после переезда в Англию. Фото: Reuters

Что Кобин сказал о будущем Мудрика

Кобин выразил мнение, что даже четырехлетняя дисквалификация не является концом для профессионального пути игрока. Все решит его отношение к происходящему и способность адаптироваться к новым условиям.

"Самое главное для Мудрика — не опускать руки. Ему нужно не просто тренироваться, а именно продолжать играть, но на каком уровне? Захочет ли Михаил выступать в любителях или в медиалиге? Не знаю", — заявил Кобин. 

Напомним, в Англии прокомментировали ситуацию с дисквалификацией Михаила Мудрика. 

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спорт футбол Сборная Украины по футболу Михаил Мудрик Челси допинг
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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