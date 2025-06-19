Екстренер Шахтаря оцінив шанси Мудрика повернутися у футбол

Михайло Мудрик у "Челсі". Фото: Reuters/Molly Darlington

Колишній гравець та тренер "Шахтаря" Василь Кобін відреагував на ситуацію навколо Михайла Мудрика. Англійська футбольна асоціація раніше висунула проти українця звинувачення в порушенні антидопінгових правил.

В інтерв'ю Кобін зазначив, що це вкрай неприємний епізод як для самого футболіста, так й для всього національного спорту, повідомляє "Український футбол".

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За словами фахівця, ситуація може серйозно вдарити по кар'єрі Мудрика. Гравцеві тільки 24 роки, і навіть у разі найсуворішого покарання у нього буде шанс повернутися на високий рівень. Однак багато чого залежатиме від характеру самого Михайла і того, як він переживе це випробування.

Михайло Мудрик після переїзду в Англію. Фото: Reuters

Що Кобін сказав про майбутнє Мудрика

Кобін висловив думку, що навіть чотирирічна дискваліфікація не є кінцем для професійного шляху гравця. Усе вирішить його ставлення до того, що відбувається, і здатність адаптуватися до нових умов.

"Найголовніше для Мудрика — не опускати руки. Йому потрібно не просто тренуватися, а саме продовжувати грати, але на якому рівні? Чи захоче Михайло виступати в аматорах або в медіалізі? Не знаю", — заявив Кобін.

Нагадаємо, в Англії прокоментували ситуацію з дискваліфікацією Михайла Мудрика.

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