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Головна Спорт Відомий тренер оцінив суворість покарання Мудрика — що сказав

Відомий тренер оцінив суворість покарання Мудрика — що сказав

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Дата публікації: 19 червня 2025 14:10
Екстренер Шахтаря оцінив шанси Мудрика повернутися у футбол
Михайло Мудрик у "Челсі". Фото: Reuters/Molly Darlington
Ключові моменти Що Кобін сказав про майбутнє Мудрика

Колишній гравець та тренер "Шахтаря" Василь Кобін відреагував на ситуацію навколо Михайла Мудрика. Англійська футбольна асоціація раніше висунула проти українця звинувачення в порушенні антидопінгових правил.

В інтерв'ю Кобін зазначив, що це вкрай неприємний епізод як для самого футболіста, так й для всього національного спорту, повідомляє "Український футбол".

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За словами фахівця, ситуація може серйозно вдарити по кар'єрі Мудрика. Гравцеві тільки 24 роки, і навіть у разі найсуворішого   покарання у нього буде шанс повернутися на високий рівень. Однак багато чого залежатиме від характеру самого Михайла і того, як він переживе це випробування.

Михаил Мудрик
Михайло Мудрик після переїзду в Англію. Фото: Reuters

Що Кобін сказав про майбутнє Мудрика

Кобін висловив думку, що навіть чотирирічна дискваліфікація не є кінцем для професійного шляху гравця. Усе вирішить його ставлення до того, що відбувається, і здатність адаптуватися до нових умов.

"Найголовніше для Мудрика — не опускати руки. Йому потрібно не просто тренуватися, а саме продовжувати грати, але на якому рівні? Чи захоче Михайло виступати в аматорах або в медіалізі? Не знаю", — заявив Кобін.

Нагадаємо, в Англії прокоментували ситуацію з дискваліфікацією Михайла Мудрика.

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спорт футбол Збірна України з футболу Михайло Мудрик Челсі допінг
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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