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Головна Спорт Став відомий результат допінг-проби Б Мудрика

Став відомий результат допінг-проби Б Мудрика

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 19:55
У Мудрика є 20 днів для найважливішого рішення в кар'єрі
Михайло Мудрик під час тренування. Фото: instagram.com/mmudryk10/
Ключові моменти Допінг-проба "Б" Мудрика

Англійська футбольна асоціація (FA) раніше висунула звинувачення вінгеру "Челсі" Михайлу Мудрику. Для українця вимагають чотири роки дискваліфікації за вживання мельдонія.

Офіційне звинувачення висунули після відкриття проби "Б", повідомив портал The Athletic.

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Михайло Мудрик. Фото: УАФ

Допінг-проба "Б" Мудрика

Джерело повідомило, що друга допінг-проба гравця також дала позитивний результат.

Українець не грає у офіційних матчах із листопада 2024 року, коли його тимчасово відсторонили через провалений допінг-тест. Наразі Мудрик перебуває поза складом "Челсі", який вже грає на клубному чемпіонаті світу в США.

За регламентом FA, Мудрик має 20 днів, щоб вирішити, чи прийняти звинувачення та покарання, чи вимагати слухання. Максимальна санкція — дискваліфікація на чотири роки, але термін може варіюватися від двох років до одного місяця залежно від пом’якшувальних обставин.

У FA зазначили, що справа є відкритою, але подальші коментарі наразі неможливі.

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футбол Михайло Мудрик Челсі допінг Дискваліфікація
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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