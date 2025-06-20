Ливерпуль готов предложить за топ-форварда 100 млн евро

Чемпионский парад "Ливерпуля". Фото: Reuter/Phil Noble

"Ливерпуль" планирует второй громкий трансфер всего за одно лето. По информации британских журналистов, клуб готов заплатить 100 млн фунтов стерлингов плюс бонусы за нападающего "Ньюкасла" Александра Исака.

Этот переход может стать очередным рекордом английской Премьер-лиги, сообщает The Sun.

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Почему Слот настаивает именно на Исаке

Главный тренер "красных" видит в шведском футболисте ключевую фигуру для своей атакующей схемы. Форвард "Ньюкасла" обладает мощным ударом, скоростью и интеллектом, и подходит под стиль, который Слот планирует внедрить на "Энфилде". Исак уже зарекомендовал себя как один из самых прогрессирующих форвардов лиги.

Александер Исак празднует гол. Фото: Reuters/Lee Smith

Руководство "Ливерпуля" считает, что такой трансфер может стать долгосрочной инвестицией и сигналом для соперников. А сам Исак не исключает, что готов перейти в клуб с более высоким уровнем амбиций.

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