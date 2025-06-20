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Главная Спорт Ливерпуль побьет трансферный рекорд во второй раз подряд за лето

Ливерпуль побьет трансферный рекорд во второй раз подряд за лето

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Дата публикации 20 июня 2025 11:50
Ливерпуль готов предложить за топ-форварда 100 млн евро
Чемпионский парад "Ливерпуля". Фото: Reuter/Phil Noble
Ключові моменти Почему Слот настаивает именно на Исаке

"Ливерпуль" планирует второй громкий трансфер всего за одно лето. По информации британских журналистов, клуб готов заплатить 100 млн фунтов стерлингов плюс бонусы за нападающего "Ньюкасла" Александра Исака.

Этот переход может стать очередным рекордом английской Премьер-лиги, сообщает The Sun.

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Почему Слот настаивает именно на Исаке

Главный тренер "красных" видит в шведском футболисте ключевую фигуру для своей атакующей схемы. Форвард "Ньюкасла" обладает мощным ударом, скоростью и интеллектом, и подходит под стиль, который Слот планирует внедрить на "Энфилде". Исак уже зарекомендовал себя как один из самых прогрессирующих форвардов лиги. 

Александер Исак
Александер Исак празднует гол. Фото: Reuters/Lee Smith

Руководство "Ливерпуля" считает, что такой трансфер может стать долгосрочной инвестицией и сигналом для соперников. А сам Исак не исключает, что готов перейти в клуб с более высоким уровнем амбиций. 

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спорт футбол Футбол трансферы Ньюкасл Юнайтед Ливерпуль Александер Исак
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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