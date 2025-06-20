Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаРецепты АрхивВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeИндустрииНовости дняМетеоТехнологииАвтоПраздникиСпортВоенная экономикаНедвижимостьЭкономикаФинансыПсихологияИнвестицииАрмияМедцентрДомКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В Динамо приготовили серьезное испытание для Ярмоленко

В Динамо приготовили серьезное испытание для Ярмоленко

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 09:01
Ярмоленко готовится к большим изменениям в карьере
Андрей Ярмоленко с чемпионской медалью. Фото: пресс-служба клуба
Ключові моменти Ярмоленко за пределами поля

В киевском "Динамо" готовятся к важному карьерному повороту для Андрея Ярмоленко. Один из лидеров команды может завершить игровую карьеру и перейти на руководящую должность.

Как рассказал директор медиадепартамента клуба Андрей Шахов в эфире YouTube-канала SportArena, Ярмоленко рассматривается в качестве будущего спортивного директора команды.

Реклама
Читайте также:

Андрей Ярмоленко остается лидером "Динамо" не только в раздевалке, но и на поле. В прошлом сезоне 35-летний футболист забил 12 голов и сделал 1 результативную передачу. Полузащитник продлил контракт с клубом и не собирается завершать игровую карьеру еще как минимум год. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко с партнерами по команде. Фото: instagram.com/yarmolenkoandrey/

Ярмоленко за пределами поля

По словам Шахова, опытный футболист заранее начал готовиться к новой роли и уже более года он обучается на управленческих курсах. Это говорит о серьезном отношении к возможным будущим обязанностям. 

Шахов отмечает, что Андрей активно впитывает менеджерский опыт, опираясь на годы, проведенные в ведущих европейских лигах — Англии и Германии. Кроме того, его недавний опыт в Азии тоже обогатил его футбольное мировоззрение.

"Это не будет спонтанное назначение. Ярмоленко серьезно подошел к подготовке. Он уже учится два года, и если займет эту должность, то будет знать, как работать. Более того, он уже советует клубу, и это работает", — сказал Андрей Шахов. 

Напомним, в "Динамо" готовы продать Николая Шапаренко, на которого претендуют два клуба. 

Бывший болельщик "Динамо" Алексей Андронов неожиданно обрушился с критикой на столичный клуб и его болельщиков. 

Молодой украинский легкоатлет, который служил в рядах известного подразделения, погиб на фронте. 

Ярослава Магучих приняла участие в новой акции и рассказала, кто ее привел в легкую атлетику. 

спорт футбол Динамо Андрей Ярмоленко УПЛ
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации