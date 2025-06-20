Ярмоленко готовится к большим изменениям в карьере

Андрей Ярмоленко с чемпионской медалью. Фото: пресс-служба клуба

В киевском "Динамо" готовятся к важному карьерному повороту для Андрея Ярмоленко. Один из лидеров команды может завершить игровую карьеру и перейти на руководящую должность.

Как рассказал директор медиадепартамента клуба Андрей Шахов в эфире YouTube-канала SportArena, Ярмоленко рассматривается в качестве будущего спортивного директора команды.

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Андрей Ярмоленко остается лидером "Динамо" не только в раздевалке, но и на поле. В прошлом сезоне 35-летний футболист забил 12 голов и сделал 1 результативную передачу. Полузащитник продлил контракт с клубом и не собирается завершать игровую карьеру еще как минимум год.

Андрей Ярмоленко с партнерами по команде. Фото: instagram.com/yarmolenkoandrey/

Ярмоленко за пределами поля

По словам Шахова, опытный футболист заранее начал готовиться к новой роли и уже более года он обучается на управленческих курсах. Это говорит о серьезном отношении к возможным будущим обязанностям.

Шахов отмечает, что Андрей активно впитывает менеджерский опыт, опираясь на годы, проведенные в ведущих европейских лигах — Англии и Германии. Кроме того, его недавний опыт в Азии тоже обогатил его футбольное мировоззрение.

"Это не будет спонтанное назначение. Ярмоленко серьезно подошел к подготовке. Он уже учится два года, и если займет эту должность, то будет знать, как работать. Более того, он уже советует клубу, и это работает", — сказал Андрей Шахов.

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