Ярмоленко готується до великих змін у кар'єрі

Андрій Ярмоленко з чемпіонською медаллю. Фото: пресслужба клубу

У київському "Динамо" готуються до важливого кар'єрного повороту для Андрія Ярмоленка. Один із лідерів команди може завершити ігрову кар'єру і перейти на керівну посаду.

Як розповів директор медіадепартаменту клубу Андрій Шахов в ефірі YouTube-каналу SportArena, Ярмоленка розглядають як майбутнього спортивного директора команди.

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Андрій Ярмоленко залишається лідером "Динамо" не тільки в роздягальні, а й на полі. Минулого сезону 35-річний футболіст забив 12 голів та зробив 1 результативну передачу. Півзахисник продовжив контракт із клубом й не збирається завершувати ігрову кар'єру ще щонайменше рік.

Андрій Ярмоленко з партнерами по команді. Фото: instagram.com/yarmolenkoandrey/

Ярмоленко за межами поля

За словами Шахова, досвідчений футболіст заздалегідь почав готуватися до нової ролі й вже понад рік він навчається на управлінських курсах. Це говорить про серйозне ставлення до можливих майбутніх обов'язків.

Шахов зазначає, що Андрій активно вбирає менеджерський досвід, спираючись на роки, проведені у провідних європейських лігах — Англії та Німеччині. Окрім того, його нещодавній досвід в Азії теж збагатив його футбольний світогляд.

"Це не буде спонтанне призначення. Ярмоленко серйозно підійшов до підготовки. Він уже вчиться два роки, і якщо обійме цю посаду, то знатиме, як працювати. Ба більше, він уже радить клубу, і це працює", — сказав Андрій Шахов.

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