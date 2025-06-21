Магучіх прокоментувала поразку від Оліслагерс на етапі Діамантової ліги

Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

У Парижі завершився етап Діамантової ліги. У стрибках у висоту олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх посіла другу позицію, поступившись Ніколі Оліслагерс.

Після виступа Магучіх розповіла про провал в інтерв’ю порталу "Суспільне Спорт".

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Магучіх не змогла перемогти Оліслагерс

За словами Ярослави, вона не змогла ідеально зробити стрибки, які в неї раніше добре виходили.

"Сьогодні були не ті стрибки, на які я очікувала, але нічого. Є над чим працювати. Висоту 1,97 м взяла з першої спроби. Готуємося далі, будемо аналізувати та робити висновки", — заявила Магучіх.

Ярослава зазначила, що успіх у стрибках залежить від розбігу, адже гарний стрибок можливий лише за правильного розбігу, тому потрібно вдосконалювати цей та інші елементи. Наразі вона працює над силою та швидкістю. Стосовно розбігу, то його техніку олімпійська чемпіонка змінила ще рік тому.

Магучіх також розповіла, що не мала припускатися помилок, які були на висоті 1.94 м, коли двічі невдало стрибнула, але на 1.97 м все виправила. На 2.00 м легкоатлетка вважає, що бігла дуже повільно.

Про тиск від поразок

За словами Магучіх, вона не відчувала тиску через статус рекордсменки світу. Натомість прагне стрибати ще вище та вдосконалюватися, не думаючи про рекорди під час виступів.

Ярослава зазначила, що очікування людей щодо стрибків на 2,10 м щоразу є складними для виконання через фізичні обмеження.

"Немає такого, що я — рекордсменка світу і стрибаю 2,10 метра щоразу. Так, люди цього чекають. Але, по-перше, це складно фізично; по-друге, не завжди [виходить] стрибати 2,10 м", — розповіла Ярослава.

Також Магучіх заявила, що наступною метою є чемпіонат світу в Токіо, де вона планує показати свій найкращий результат.

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