Магучіх знову програла Оліслагерс — що відбувається з українкою

Магучіх знову друга на етапі Діамантової ліги в Парижі
На восьмому етапі Діамантової ліги-2025, який проходив у Парижі, українська зірка Ярослава Магучіх знову зупинилася за крок до перемоги. Одна з головних фавориток турніру поступилася золотом своїй принциповій суперниці з Австралії — Ніколі Оліслагерс.
Змагання зібрали 13 найсильніших стрибунів у висоту, серед яких були й дві представниці України — Магучіх та Левченко, повідомляє "Суспільне Спорт".
Для Ярослави Магучіх це був четвертий етап сезону, де вона прагнула повернутися на вершину після несподіваного другого місця в Стокгольмі.
Цей етап у Парижі був особливим: саме тут торік Магучіх встановила світовий рекорд. Але цього разу українці не підкорилася планка у 2.00 метра, і вона завершила змагання з результатом 1.97 м.
Магучіх знову поступилася Оліслагерс
Лише три спортсменки подолали висоту 1.97 м — Магучіх, Паттерсон та Оліслагерс. Українка на тлі високого тиску прийняла ризиковане рішення — перенесла останню спробу з висоти 1.94 м на 1.97 м. Це була її єдина можливість залишитися в боротьбі, і Ярослава блискуче з нею впоралася: з першої ж спроби українка взяла планку та вирвалася в лідери перед фінальною дуеллю за 2.00 м.
Однак 2.00 м взяла лише Нікола Оліслагерс, тим самим оформивши свою другу поспіль перемогу в сезоні. Магучіх знову здобула срібло, як і в Стокгольмі, але залишилася вищою за Паттерсон за кількістю невдалих спроб.
Левченко, на жаль, не змогла пройти далі 1.83 м та розділила 11-12 місце. Це її найгірший результат за останні місяці.
Підсумкові результати (Meeting de Paris, 20 червня 2025 року)
- Нікола Оліслагерс (Австралія) — 2,01 м
- Ярослава Магучіх (Україна) — 1,97 м
- Елеонор Паттерсон (Австралія) — 1,97 м
Що далі для українок?
Магучіх у поточному сезоні вперше за два роки не виграє два етапи поспіль. Попереду — нові старти, де Ярослава спробує повернути собі домінування в секторі.
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