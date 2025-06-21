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Головна Спорт Магучіх знову друга на етапі Діамантової ліги в Парижі

Магучіх знову друга на етапі Діамантової ліги в Парижі

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Дата публікації: 21 червня 2025 00:22
Магучіх знову програла Оліслагерс — що відбувається з українкою
Ярослава Магучіх у Парижі. Фото: скриншот YouTube
Ключові моменти Магучіх знову поступилася Оліслагерс Що далі для українок?

На восьмому етапі Діамантової ліги-2025, який проходив у Парижі, українська зірка Ярослава Магучіх знову зупинилася за крок до перемоги. Одна з головних фавориток турніру поступилася золотом своїй принциповій суперниці з Австралії — Ніколі Оліслагерс.

Змагання зібрали 13 найсильніших стрибунів у висоту, серед яких були й дві представниці України — Магучіх та Левченко, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Для Ярослави Магучіх це був четвертий етап сезону, де вона прагнула повернутися на вершину після несподіваного другого місця в Стокгольмі.

Цей етап у Парижі був особливим: саме тут торік Магучіх встановила світовий рекорд. Але цього разу українці не підкорилася планка у 2.00 метра, і вона завершила змагання з результатом 1.97 м.

Магучіх знову поступилася Оліслагерс

Лише три спортсменки подолали висоту 1.97 м — Магучіх, Паттерсон та Оліслагерс. Українка на тлі високого тиску прийняла ризиковане рішення — перенесла останню спробу з висоти 1.94 м на 1.97 м. Це була її єдина можливість залишитися в боротьбі, і Ярослава блискуче з нею впоралася: з першої ж спроби українка взяла планку та вирвалася в лідери перед фінальною дуеллю за 2.00 м.

Никола Олислагерс
Нікола Оліслагерс перед вирішальним стрибком. Фото: скріншот YouTube

Однак 2.00 м взяла лише Нікола Оліслагерс, тим самим оформивши свою другу поспіль перемогу в сезоні. Магучіх знову здобула срібло, як і в Стокгольмі, але залишилася вищою за Паттерсон за кількістю невдалих спроб.

Левченко, на жаль, не змогла пройти далі 1.83 м та розділила 11-12 місце. Це її найгірший результат за останні місяці.

Юлия Левченко
Юлія Левченко цього разу не претендувала на п'єдестал. Фото: скріншот YouTube

 

Підсумкові результати (Meeting de Paris, 20 червня 2025 року)

  1. Нікола Оліслагерс (Австралія) — 2,01 м
  2. Ярослава Магучіх (Україна) — 1,97 м
  3. Елеонор Паттерсон (Австралія) — 1,97 м

Що далі для українок?

Магучіх у поточному сезоні вперше за два роки не виграє два етапи поспіль. Попереду — нові старти, де Ярослава спробує повернути собі домінування в секторі.

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спорт Ярослава Магучіх Юлія Левченко Легка атлетика стрибки у висоту Нікола Оліслагерс
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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