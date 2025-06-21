Магучих снова проиграла Олислагерс — что происходит с украинкой

Магучих снова вторая на этапе Бриллиантовой лиги в Париже
На восьмом этапе Бриллиантовой лиги-2025, который проходил в Париже, украинская звезда Ярослава Магучих вновь остановилась в шаге от победы. Одна из главных фавориток турнира уступила золото своей принципиальной сопернице из Австралии — Николе Олислагерс.
Соревнования собрали 13 сильнейших прыгунов в высоту, в числе которых были и две представительницы Украины — Магучих и Левченко, сообщает "Суспільне Спорт".
Для Ярославы Магучих это был четвертый этап сезона, где она стремилась вернуться на вершину после неожиданного второго места в Стокгольме.
Этот этап в Париже был особенным: именно здесь в прошлом году Магучих установила мировой рекорд. Но на этот раз украинке не покорилась планка в 2.00 метра, и она завершила соревнования с результатом 1.97 м.
Магучих снова уступила Олислагерс
Только три спортсменки преодолели высоту 1.97 м — Магучих, Паттерсон и Олислагерс. Украинка на фоне высокого давления приняла рискованное решение — перенесла последнюю попытку с высоты 1.94 м на 1.97 м. Это была ее единственная возможность остаться в борьбе, и Ярослава блестяще с ней справилась: с первой же попытки украинка взяла планку и вырвалась в лидеры перед финальной дуэлью за 2.00 м.
Однако 2.00 м взяла лишь Никола Олислагерс, тем самым оформив свою вторую подряд победу в сезоне. Магучих вновь получила серебро, как и в Стокгольме, но осталась выше Паттерсон по количеству неудачных попыток.
Левченко, к сожалению, не смогла пройти дальше 1.83 м и разделила 11–12 место. Это ее худший результат за последние месяцы.
Итоговые результаты (Meeting de Paris, 20 июня 2025)
- Никола Олислагерс (Австралия) — 2,01 м
- Ярослава Магучих (Украина) — 1,97 м
- Элеонор Паттерсон (Австралия) — 1,97 м
Что дальше для украинок?
Магучих в текущем сезоне впервые за два года не выигрывает два этапа подряд. Впереди — новые старты, где Ярослава попытается вернуть себе доминирование в секторе.
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