Магучих снова проиграла Олислагерс — что происходит с украинкой

Ярослава Магучих в Париже. Фото: скриншот YouTube

На восьмом этапе Бриллиантовой лиги-2025, который проходил в Париже, украинская звезда Ярослава Магучих вновь остановилась в шаге от победы. Одна из главных фавориток турнира уступила золото своей принципиальной сопернице из Австралии — Николе Олислагерс.

Соревнования собрали 13 сильнейших прыгунов в высоту, в числе которых были и две представительницы Украины — Магучих и Левченко, сообщает "Суспільне Спорт".

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Для Ярославы Магучих это был четвертый этап сезона, где она стремилась вернуться на вершину после неожиданного второго места в Стокгольме.

Этот этап в Париже был особенным: именно здесь в прошлом году Магучих установила мировой рекорд. Но на этот раз украинке не покорилась планка в 2.00 метра, и она завершила соревнования с результатом 1.97 м.

Магучих снова уступила Олислагерс

Только три спортсменки преодолели высоту 1.97 м — Магучих, Паттерсон и Олислагерс. Украинка на фоне высокого давления приняла рискованное решение — перенесла последнюю попытку с высоты 1.94 м на 1.97 м. Это была ее единственная возможность остаться в борьбе, и Ярослава блестяще с ней справилась: с первой же попытки украинка взяла планку и вырвалась в лидеры перед финальной дуэлью за 2.00 м.

Никола Олислагерс перед решающим прыжком. Фото: скриншот YouTube

Однако 2.00 м взяла лишь Никола Олислагерс, тем самым оформив свою вторую подряд победу в сезоне. Магучих вновь получила серебро, как и в Стокгольме, но осталась выше Паттерсон по количеству неудачных попыток.

Левченко, к сожалению, не смогла пройти дальше 1.83 м и разделила 11–12 место. Это ее худший результат за последние месяцы.

Юлия Левченко в этот раз не претендовала на пьедестал. Фото: скриншот YouTube

Итоговые результаты (Meeting de Paris, 20 июня 2025)

Никола Олислагерс (Австралия) — 2,01 м Ярослава Магучих (Украина) — 1,97 м Элеонор Паттерсон (Австралия) — 1,97 м

Что дальше для украинок?

Магучих в текущем сезоне впервые за два года не выигрывает два этапа подряд. Впереди — новые старты, где Ярослава попытается вернуть себе доминирование в секторе.

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