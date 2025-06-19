Магучих сделала ставку на ЧМ-2025 в Токио, а не на Бриллиантовую лигу

Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Украинская олимпийская чемпионка Парижа-2024 и мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих готовится к этапу Бриллиантовой лиги в Париже. В прошлом году на этом этапе она установила мировой рекорд.

Однако, в 2025 году турнир в Париже не будет приоритетом для Ярославы, передает портал "Суспільне".

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Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

К какому старту готовится Магучих

Украинская легкоатлетка рассказала, что ее основной целью в 2025 году будет удачное выступление на чемпионате мира в Токио, который состоится 13-21 сентября.

В связи с чемпионатом мира Магучих не обещает прыгать рекордные высоты. Он пока рассматривается как этап подготовки.

"Надо отточить разбег, усовершенствовать навыки, чтобы быть полностью готовой. Основной старт — это чемпионат мира в Токио, кстати, там я буду праздновать свой день рождения. Поэтому готовимся показать лучший результат именно там", — заявила Магучих.

Отметим, что этап Бриллиантовой лиги в Париже состоится 20 июня. На предыдущем этапе в Стокгольме украинка проиграла Николе Олислагерс.

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