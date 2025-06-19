Магучіх зробила ставку на ЧС-2025 у Токіо, а не на Діамантову лігу

Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

Українська олімпійська чемпіонка Парижу-2024 та світова рекордсменка у стрибках у висоту Ярослава Магучіх готується до етапу Діамантової ліги в Парижі. Минулого роки на цьому етапі вона встановила світовий рекорд.

Проте, у 2025 році турнір в Парижі не буде пріоритетом для Ярослави, передає портал "Суспільне".

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Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

До якого старту готується Магучіх

Українська легкоатлетка розповіла, що її основною метою в 2025 році буде вдалий виступ на чемпіонаті світу в Токіо, який відбудеться 13-21 вересня.

У зв'язку з чемпіонатом світу Магучіх не обіцяє стрибати рекордні висоти. Він наразі розглядається як етап підготовки.

"Треба відточити розбіг, удосконалити навички, щоб бути повністю готовою. Основний старт — це чемпіонат світу в Токіо, до речі, там я святкуватиму свій день народження. Тож готуємося показати найкращий результат саме там", — заявила Магучіх.

Зазначимо, що етап Діамантової ліги в Парижі відбудеться 20 червня. На попередньому етапі в Стокгольмі українка програла Ніколі Оліслагерс.

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