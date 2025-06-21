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Главная Спорт Магучих объяснила, что помешало ей выиграть в Париже

Магучих объяснила, что помешало ей выиграть в Париже

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Дата публикации 21 июня 2025 10:04
Магучих прокомментировала поражение от Олислагерс на этапе Бриллиантовой лиги
Ярослава Магучих. Фото: Reuters
Ключові моменти Магучих не смогла победить Олислагерс О давлении от поражений

В Париже завершился этап Бриллиантовой лиги. В прыжках в высоту олимпийская чемпионка Ярослава Магучих заняла вторую позицию, уступив Николе Олислагерс.

После выступления Магучих рассказала о провале в интервью порталу "Суспільне Спорт".

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Магучих на втором турнире подряд не смогла победить. Ранее она стала второй на этапе в Стокгольме.

Магучих не смогла победить Олислагерс

По словам Ярославы, она не смогла идеально сделать прыжки, которые у нее раньше хорошо получались.

"Сегодня были не те прыжки, на которые я ожидала, но ничего. Есть над чем работать. Высоту 1,97 м взяла с первой попытки. Готовимся дальше, будем анализировать и делать выводы", — заявила Магучих.

Ярослава отметила, что успех в прыжках зависит от разбега, ведь хороший прыжок возможен только при правильном разбеге, поэтому нужно совершенствовать этот и другие элементы. Сейчас она работает над силой и скоростью. Относительно разбега, то его технику олимпийская чемпионка изменила еще год назад.

Магучих также рассказала, что не должна была допускать ошибок, которые были на высоте 1.94 м, когда дважды неудачно прыгнула, но на 1.97 м все исправила. На 2.00 м легкоатлетка считает, что бежала очень медленно.

О давлении от поражений

По словам Магучих, она не чувствовала давления из-за статуса рекордсменки мира. Зато стремится прыгать еще выше и совершенствоваться, не думая о рекордах во время выступлений.

Ярослава отметила, что ожидания людей относительно прыжков на 2,10 м каждый раз являются сложными для выполнения из-за физических ограничений.

"Нет такого, что я — рекордсменка мира и прыгаю 2,10 метра каждый раз. Да, люди этого ждут. Но, во-первых, это сложно физически, во-вторых, не всегда получается прыгать 2,10 м", — рассказала Ярослава.

Также Магучих заявила, что следующей целью является чемпионат мира в Токио, где она планирует показать свой лучший результат.

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Ярослава Магучих Легкая атлетика прыжки в высоту Сборная Украины по легкой атлетике Никола Олислагерс
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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