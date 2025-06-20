Полісся здивувало вибором нового стадіону для важливих матчів

Стадіон у Кошице. Фото: Wikipedia

Житомирське "Полісся" визначилося з місцем проведення своїх домашніх матчів у Лізі конференцій. Клуб обрав арену в Словаччині.

Тепер єврокубковий шлях "вовків" розпочнеться не в Україні, а в сусідній країні, повідомляє пресслужба "Полісся".

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Домашні поєдинки Ліги конференцій 2024/25 команда проводитиме на Kosicka Futbalova Arena. Цей стадіон розташований у місті Кошице та вміщує 12 555 глядачів.

Головний тренер "Полісся" Руслан Ротань. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Чому саме Кошице

На цій арені раніше вже приймали свої єврокубкові зустрічі такі українські клуби, як "Дніпро-1" та "Кривбас". Футбольний стадіон у Кошице є домашньою ареною однойменного словацького клубу та відповідає міжнародним стандартам УЄФА.

Це сучасний футбольний стадіон, відкритий 2022 року. Він розташований у східній частині Словаччини та обладнаний за останніми стандартами УЄФА. Арена має комфортабельну інфраструктуру, включно з сучасними роздягальнями, зоною для преси, VIP-ложами та якісним освітленням, що дає змогу проводити вечірні матчі на високому рівні. Саме завдяки цим характеристикам стадіон все частіше обирають українські клуби для проведення своїх міжнародних матчів.

Минулого сезону УПЛ Полісся посіло 4 місце, набравши 48 очок. Це дозволило команді напряму потрапити до другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Першим суперником "вовків" стане переможець пари "Борац" (Баня-Лука, Боснія) — "Санта-Колома" (Андорра). Матчі відбудуться 24 і 31 липня — спочатку номінально домашня гра, потім виїзна.

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