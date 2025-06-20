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Главная Спорт Полесье выбрало уникальный стадион для еврокубков

Полесье выбрало уникальный стадион для еврокубков

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Дата публикации 20 июня 2025 18:13
Полесье удивило выбором нового стадиона для важных матчей
Стадион в Кошице. Фото: Wikipedia
Ключові моменти Почему именно Кошице

Житомирское "Полесье" определилось с местом проведения своих домашних матчей в Лиге конференций. Клуб выбрал арену в Словакии. 

Теперь еврокубковый путь "волков" начнется не в Украине, а в соседней стране, сообщает пресс-служба "Полесья".

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Домашние поединки Лиги конференций 2024/25 команда будет проводить на Kosicka Futbalova Arena. Этот стадион расположен в городе Кошице и вмещает 12 555 зрителей. 

Руслан Ротань
Главный тренер "Полесья" Руслан Ротань. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Почему именно Кошице

На этой арене ранее уже принимали свои еврокубковые встречи такие украинские клубы, как "Днепр-1" и "Кривбасс". Футбольный стадион в Кошице является домашней ареной одноименного словацкого клуба и соответствует международным стандартам УЕФА.  

Это современный футбольный стадион, открытый в 2022 году. Он расположен в восточной части Словакии и оборудован по последним стандартам УЕФА. Арена имеет комфортабельную инфраструктуру, включая современные раздевалки, зону для прессы, VIP-ложи и качественное освещение, позволяющее проводить вечерние матчи на высоком уровне. Именно благодаря этим характеристикам стадион все чаще выбирают украинские клубы для проведения своих международных матчей.

В прошлом сезоне УПЛ Полесье заняло 4 место, набрав 48 очков. Это позволило команде напрямую попасть во второй квалификационный раунд Лиги конференций.

Первым соперником "волков" станет победитель пары "Борац" (Баня-Лука, Босния) — "Санта-Колома" (Андорра). Матчи состоятся 24 и 31 июля — сначала номинально домашняя игра, затем выездная. 

Напомним, президент УАФ Андрей Шевченко был вынужден срочно улететь из Украины в США. 

"Ливерпуль" продолжает тратить огромные деньги на усиление состава — клуб заплатит 100 млн за нового форварда. 

Георгий Бущан может вернуться в Европу, но не в Украину — им интересуются во Франции. 

У Николая Шапаренко будет два варианта для продолжения карьеры этим летом. 

спорт футбол Словакия стадионы Полесье
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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