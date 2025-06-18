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Главная Спорт Шахтер, Полесье и Александрия узнали соперников в еврокубках

Шахтер, Полесье и Александрия узнали соперников в еврокубках

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Дата публикации 18 июня 2025 18:30
Жребий еврокубков определил соперников Шахтера, Полесья и Александрии в ЛЕ и ЛК
Игроки донецкого "Шахтера". Фото: "Шахтер"
Ключові моменти Лига конференций Лига Европы и Лига конференций для "Шахтера"

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне определились пары участников второго квалификационного раунда Лиги Европы и Лиги конференций. За день до этого донецкий "Шахтер" в ЛЕ получил в оппоненты в первом раунде финский "Ильвес".

"Александрия" и "Полесье" в ЛК стартуют со второго раунда квалификации, сообщил портал Новини.LIVE.

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Лига конференций

"Александрия", вице-чемпион УПЛ, встретится с командой, проигравшей в паре Лиги Европы АЕК Ларнака (Кипр) — "Партизан" (Сербия). Для команды Кирилла Нестеренко оба соперника являются очень мощными оппонентами с лучшим составом и большим опытом в еврокубках.

"Полесье", которое заняло четвертое место в УПЛ, сыграет против победителя пары "Борац" (Босния и Герцеговина) — "Санта-Колома" (Андорра). В отличие от "Александрии" у подопечных Руслана Ротаня жребий был намного лучше.

Матчи второго раунда состоятся 24 и 31 июля. Первые встречи будут номинально домашними для "Александрии" и "Полесья".

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Лига Европы и Лига конференций для "Шахтера"

Донецкий "Шахтер", который стартует в первом раунде Лиги Европы против финского "Ильвеса", в случае победы встретится с турецким "Бешикташем" во втором раунде.

Если же "горняки" уступят, они перейдут в Лигу конференций, где их потенциальным соперником станет АЗ Алкмаар (Нидерланды).

Оба соперника будут очень тяжелыми для "Шахтера", который ни в одном из этих матчей не будет фаворитом.

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футбол ФК Шахтер Лига Европы Лига Конференций Александрия Полесье
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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