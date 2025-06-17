Шахтер сыграет против малоизвестного клуба в квалификации Лиги Европы

Руководители "Шахтера" Дарио Срна и Сергей Палкин. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" первым из украинских клубов начнет выступления в еврокубках в этом сезоне. Команда благодаря победе в Кубке Украины сыграет в Лиге Европы.

В УЕФА провели жеребьевку, чтобы определить пары первого квалификационного раунда Лиги Европы, сообщил портал Новини.LIVE.

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С кем сыграет "Шахтер"

В результате жеребьевки было определено, что подопечные Арды Турана сыграют против финского "Ильвеса". Добавим, что "горняки" во время голосования были сеяные, а соперник имел статус не сеяного, как и шведский "Гекен", азербайджанский "Сабах" и "Приштина" из Косово.

Первый матч состоится 10 июля в Словении и он будет номинально домашним для "Шахтера".

Ответный матч сыграют 17 июля.

"Ильвес" в прошлом сезоне стал вторым в чемпионате Финляндии, уступив лишь КуПСу.

Финский клуб ранее никогда не выходил в основной раунд еврокубков. В прошлом сезоне команда дошла до третьего квалификационного раунда Лиги конференций.

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