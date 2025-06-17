Шахтар зіграє проти маловідомого клубу у кваліфікації Ліги Європи

Керівники "Шахтаря" Даріо Срна та Сергій Палкін. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" найпершим з українських клубів почне виступи в єврокубках цього сезону. Команда завдяки перемозі в Кубку України зіграє в Лізі Європи.

В УЄФА провели жеребкування, щоб визначити пари першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, повідомив портал Новини.LIVE.

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В результаті жеребкування було визначено, що підопічні Арди Турана зіграють проти фінського "Ільвеса". Додамо, що "гірники" під час голосування були сіяні, а суперник мав статус не сіяного, як і шведський "Гекен", азербайджанський "Сабах" та "Приштина" з Косово.

Перший матч відбудеться 10 липня в Словенії й він буде номінально домашнім для "Шахтаря".

Матч-відповідь зіграють 17 липня.

"Ільвес" минулого сезону став другим в чемпіонаті Фінляндії, поступившись лише КуПСу.

Фінський клуб раніше ніколи не виходив в основний раунд єврокубків. Минулого сезону команда дійшла до третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

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