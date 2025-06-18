Жереб єврокубків визначив суперників Шахтаря, Полісся та Олександрії в ЛЄ та ЛК

Гравці донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

В штаб-квартирі УЄФА в Ньоні визначились пари учасників другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи та Ліги конференцій. За день до цього донецький "Шахтар" в ЛЄ отримав в опоненти в першому раунді фінський "Ільвес".

"Олександрія" та "Полісся" в ЛК стартують з другого раунду кваліфікації, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Руслан Ротань познайомився з гравцями "Полісся". Фото: "Полісся"

Ліга конференцій

"Олександрія", віцечемпіон УПЛ, зустрінеться з командою, що програє в парі Ліги Європи АЕК Ларнака (Кіпр) — "Партизан" (Сербія). Для команди Кирила Нестеренка обидва суперники є дуже потужними опонентами з кращим складом та великим досвідом в єврокубках.

"Полісся", яке посіло четверте місце в УПЛ, зіграє проти переможця пари "Борац" (Боснія і Герцеговина) — "Санта-Колома" (Андорра). На відміну від "Олександрії" у підопічних Руслана Ротаня жереб був набагато кращим.

Матчі другого раунду відбудуться 24 та 31 липня. Перші зустрічі будуть номінально домашніми для "Олександрії" та "Полісся".

Арда Туран знову поїде в Стамбул. Фото: скриншот

Ліга Європи та Ліга конференцій для "Шахтаря"

Донецький "Шахтар", який стартує в першому раунді Ліги Європи проти фінського "Ільвеса", у разі перемоги зустрінеться з турецьким "Бешикташем" у другому раунді.

Якщо ж "гірники" поступляться, вони перейдуть до Ліги конференцій, де їхнім потенційним суперником стане АЗ Алкмаар (Нідерланди).

Обидва суперники будуть дуже важкими для "Шахтаря", який в жодному з цих матчів не буде фаворитом.

Нагадаємо, представляємо п'ять фактів про світову рекордсменку з легкої атлетики Ярославу Магучіх.

Раніше київське "Динамо" отримало суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін прийняв дуже дивне рішення щодо кар'єри.

Нікола Оліслагерс розповіла, як їй вдалося перемогти Магучіх.