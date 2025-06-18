Жереб єврокубків визначив суперників Шахтаря, Полісся та Олександрії в ЛЄ та ЛК

Шахтар, Полісся та Олександрія дізнались суперників у єврокубках
В штаб-квартирі УЄФА в Ньоні визначились пари учасників другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи та Ліги конференцій. За день до цього донецький "Шахтар" в ЛЄ отримав в опоненти в першому раунді фінський "Ільвес".
"Олександрія" та "Полісся" в ЛК стартують з другого раунду кваліфікації, повідомив портал Новини.LIVE.
Ліга конференцій
"Олександрія", віцечемпіон УПЛ, зустрінеться з командою, що програє в парі Ліги Європи АЕК Ларнака (Кіпр) — "Партизан" (Сербія). Для команди Кирила Нестеренка обидва суперники є дуже потужними опонентами з кращим складом та великим досвідом в єврокубках.
"Полісся", яке посіло четверте місце в УПЛ, зіграє проти переможця пари "Борац" (Боснія і Герцеговина) — "Санта-Колома" (Андорра). На відміну від "Олександрії" у підопічних Руслана Ротаня жереб був набагато кращим.
Матчі другого раунду відбудуться 24 та 31 липня. Перші зустрічі будуть номінально домашніми для "Олександрії" та "Полісся".
Ліга Європи та Ліга конференцій для "Шахтаря"
Донецький "Шахтар", який стартує в першому раунді Ліги Європи проти фінського "Ільвеса", у разі перемоги зустрінеться з турецьким "Бешикташем" у другому раунді.
Якщо ж "гірники" поступляться, вони перейдуть до Ліги конференцій, де їхнім потенційним суперником стане АЗ Алкмаар (Нідерланди).
Обидва суперники будуть дуже важкими для "Шахтаря", який в жодному з цих матчів не буде фаворитом.
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