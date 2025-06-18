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Головна Спорт Шахтар, Полісся та Олександрія дізнались суперників у єврокубках

Шахтар, Полісся та Олександрія дізнались суперників у єврокубках

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Дата публікації: 18 червня 2025 18:30
Жереб єврокубків визначив суперників Шахтаря, Полісся та Олександрії в ЛЄ та ЛК
Гравці донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"
Ключові моменти Ліга конференцій Ліга Європи та Ліга конференцій для "Шахтаря"

В штаб-квартирі УЄФА в Ньоні визначились пари учасників другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи та Ліги конференцій. За день до цього донецький "Шахтар" в ЛЄ отримав в опоненти в першому раунді фінський "Ільвес".

"Олександрія" та "Полісся" в ЛК стартують з другого раунду кваліфікації, повідомив портал Новини.LIVE.

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Ліга конференцій

"Олександрія", віцечемпіон УПЛ, зустрінеться з командою, що програє в парі Ліги Європи АЕК Ларнака (Кіпр) — "Партизан" (Сербія). Для команди Кирила Нестеренка обидва суперники є дуже потужними опонентами з кращим складом та великим досвідом в єврокубках.

"Полісся", яке посіло четверте місце в УПЛ, зіграє проти переможця пари "Борац" (Боснія і Герцеговина) — "Санта-Колома" (Андорра). На відміну від "Олександрії" у підопічних Руслана Ротаня жереб був набагато кращим.

Матчі другого раунду відбудуться 24 та 31 липня. Перші зустрічі будуть номінально домашніми для "Олександрії" та "Полісся".

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Ліга Європи та Ліга конференцій для "Шахтаря"

Донецький "Шахтар", який стартує в першому раунді Ліги Європи проти фінського "Ільвеса", у разі перемоги зустрінеться з турецьким "Бешикташем" у другому раунді.

Якщо ж "гірники" поступляться, вони перейдуть до Ліги конференцій, де їхнім потенційним суперником стане АЗ Алкмаар (Нідерланди).

Обидва суперники будуть дуже важкими для "Шахтаря", який в жодному з цих матчів не буде фаворитом.

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футбол ФК Шахтар Ліга Європи Ліга Конференцій Олександрія Полісся
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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