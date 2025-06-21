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Головна Спорт Ямал розізлив керівництво Барселони — бездумно ризикнув життям

Ямал розізлив керівництво Барселони — бездумно ризикнув життям

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Дата публікації: 21 червня 2025 23:06
Ламін Ямал потрапив у скандал через візит до Бразилії
Ламін Ямал. Фото: Reuters
Ключові моменти Ямал зробив безвідповідальний крок

Нападник каталонської "Барселони" Ламін Ямал відвідав найбільш небезпечний район Бразилії — фавели. Він також вважається одним із найбільш небезпечних у світі.

Про свій візит у фавели в Ріо-де-Жанейро футболіст повідомив в Instagram.

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Ямал зробив безвідповідальний крок

Ямалу провели екскурсію небезпечними районами й він зіграв у футбол з місцевою малечею.

Цікаво, що футболіст, який підписав з "Барселоною" багатомільйонний контракт до 2031 року піддався нищівній критиці через відвідини місця, де постійно трапляються перестрілки, вбивають та грабують людей.

Барселонський журналіст Рафаель Ернандес після критики порівняв ситуацію в фавелах з Сектором Газу або поїздкою в Іран або Ізраїль.

В клубі поки не коментували ситуацію, але керівництво точно не буде задоволене цією подорожжю.

Зазначимо, що авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює Ямала в 200 млн євро — він найдорожчий гравець у світі.

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футбол Бразилія банда Барселона Ламін Ямал
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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