Ламін Ямал потрапив у скандал через візит до Бразилії

Ямал розізлив керівництво Барселони — бездумно ризикнув життям
Нападник каталонської "Барселони" Ламін Ямал відвідав найбільш небезпечний район Бразилії — фавели. Він також вважається одним із найбільш небезпечних у світі.
Про свій візит у фавели в Ріо-де-Жанейро футболіст повідомив в Instagram.
Lamine Yamal visita a Rocinha e joga futebol com crianças.— Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) June 21, 2025
🎥 [Reprodução]
pic.twitter.com/AJRuFgdGsz
Ямал зробив безвідповідальний крок
Ямалу провели екскурсію небезпечними районами й він зіграв у футбол з місцевою малечею.
Цікаво, що футболіст, який підписав з "Барселоною" багатомільйонний контракт до 2031 року піддався нищівній критиці через відвідини місця, де постійно трапляються перестрілки, вбивають та грабують людей.
Барселонський журналіст Рафаель Ернандес після критики порівняв ситуацію в фавелах з Сектором Газу або поїздкою в Іран або Ізраїль.
В клубі поки не коментували ситуацію, але керівництво точно не буде задоволене цією подорожжю.
Зазначимо, що авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює Ямала в 200 млн євро — він найдорожчий гравець у світі.
Нагадаємо, "Полісся" визначилось з приймаючим містом та стадіоном, де гратиме єврокубки.
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