Ламін Ямал потрапив у скандал через візит до Бразилії

Ламін Ямал. Фото: Reuters

Нападник каталонської "Барселони" Ламін Ямал відвідав найбільш небезпечний район Бразилії — фавели. Він також вважається одним із найбільш небезпечних у світі.

Про свій візит у фавели в Ріо-де-Жанейро футболіст повідомив в Instagram.

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Lamine Yamal visita a Rocinha e joga futebol com crianças.



🎥 [Reprodução]



pic.twitter.com/AJRuFgdGsz — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) June 21, 2025

Ямал зробив безвідповідальний крок

Ямалу провели екскурсію небезпечними районами й він зіграв у футбол з місцевою малечею.

Цікаво, що футболіст, який підписав з "Барселоною" багатомільйонний контракт до 2031 року піддався нищівній критиці через відвідини місця, де постійно трапляються перестрілки, вбивають та грабують людей.

Барселонський журналіст Рафаель Ернандес після критики порівняв ситуацію в фавелах з Сектором Газу або поїздкою в Іран або Ізраїль.

В клубі поки не коментували ситуацію, але керівництво точно не буде задоволене цією подорожжю.

Зазначимо, що авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює Ямала в 200 млн євро — він найдорожчий гравець у світі.

Нагадаємо, "Полісся" визначилось з приймаючим містом та стадіоном, де гратиме єврокубки.

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