Ніко Вільямс хоче перейти в Барселону, але роздягальня проти нього

Ламін Ямал та Ніко Вільямс у збірній Іспанії. Фото: Reuters

Форвард "Атлетіка" із Більбао Ніко Вільямс знову опинився на радарі "Барселони". Клуб цікавився цим підписанням в минулі два трансферні вікна.

Цікаво, що ідеологом трансферу є друг Вільямса Ламін Ямал. Однак, інші гравці "Барселони" вороже сприймають цю оборудку, передає портал El Nacional.

Реклама

Читайте також:

Вільямс міг перейти в "Барселону" минулого літа. Причин для відмови було дві: бажання привезти у Більбао єврокубок, та страх через відсутність гарантій щодо його реєстрації в Ла-Лізі через фінансові проблеми клубу. У каталонському клубі уболівальники віднеслися до цього, як до зневаги, і на початку сезону гравця освистали.

Ніко Вільямс. Фото: Reuters

Роздягальня "Барселони" проти Вільямса

Наразі футболіст передумав і доручив своєму агенту відновити переговори. Минулого тижня представник гравця зустрівся зі спортивним директором "Барселони" Деку, заявивши, що гравець готовий знизити зарплатні вимоги заради трансферу. Розглядається угода на шість років та сума викупу в розмірі 58-62 млн євро.

Однак у клубі є занепокоєння, пов’язане у дружбі Ніко з молодими зірками "Барселони", зокрема Ламіном Ямалом, Алехандро Бальде, Педрі, Ферраном Торресом і Ферміном Лопесом. Деякі люди в клубі бояться, що дружба Вільямса з Ямалом може послабити конкурентну атмосферу в команді та порушити дисципліну.

Подібне у "Барселоні" було з Ліонелем Мессі, який мав змогу впливати на склади, трансфери чи рішення клубу. У "Барселоні" не хочуть повторення.

Нагадаємо, "Динамо" планує найближчим часом продати Миколу Шапаренка.

Російський коментатор Андронов більше не любить українців та виправдовує війну.

В боях з російськими бойовиками загинув легкоатлет та воїн Віталій Римарук.

Українська олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх показала, що їй допомагає з мотивацією.