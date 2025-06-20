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Главная Спорт Игроки Барселоны против трансфера друга Ямала — назревает скандал

Игроки Барселоны против трансфера друга Ямала — назревает скандал

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Дата публикации 20 июня 2025 07:53
Нико Уильямс хочет перейти в Барселону, но раздевалка против него
Ламин Ямал и Нико Уильямс в сборной Испании. Фото: Reuters
Ключові моменти Раздевалка "Барселоны" против Уильямса

Форвард "Атлетика" из Бильбао Нико Уильямс снова оказался на радаре "Барселоны". Клуб интересовался этим подписанием еще в прошлые два трансферных окна.

Интересно, что идеологом трансфера является друг Уильямса Ламин Ямал. Однако, другие игроки "Барселоны" враждебно воспринимают эту сделку, передает портал El Nacional.

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Уильямс мог перейти в "Барселону" прошлым летом. Причин для отказа было две: желание привезти в Бильбао еврокубок, и страх из-за отсутствия гарантий относительно его регистрации в Ла Лиге из-за финансовых проблем клуба. В каталонском клубе болельщики отнеслись к этому, как к пренебрежению, и в начале сезона игрока освистали.

Нико Уильямс
Нико Уильямс. Фото: Reuters

Раздевалка "Барселоны" против Уильямса

Сейчас футболист передумал и поручил своему агенту возобновить переговоры. На прошлой неделе представитель игрока встретился со спортивным директором "Барселоны" Деку, заявив, что игрок готов снизить зарплатные требования ради трансфера. Рассматривается соглашение на шесть лет и сумма выкупа в размере 58-62 млн евро.

Однако в клубе есть беспокойство, связанное в дружбе Нико с молодыми звездами "Барселоны", в частности Ламином Ямалом, Алехандро Бальде, Педри, Ферраном Торресом и Фермином Лопесом. Некоторые люди в клубе боятся, что дружба Уильямса с Ямалом может ослабить конкурентную атмосферу в команде и нарушить дисциплину.

Подобное в "Барселоне" было с Лионелем Месси, который мог влиять на составы, трансферы или решения клуба. В "Барселоне" не хотят повторения.

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Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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