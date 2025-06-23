У Роналду есть три варианта развития карьеры — что выберет Криштиану

Криштиану Роналду празднует гол. Фото: instagram.com/cristiano/

Трансферная сага с новым контрактом Криштиану Роналду близка к завершению. Португальский футболист заканчивает отпуск и в ближайшие дни примет решение, в каком клубе будет выступать.

У Роналду есть три разных варианта продолжения карьеры, два из них — из Европы, сообщает A Bola.

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В конце июня у Криштиану Роналду закончится контракт с "Аль-Насром". Саудовский клуб предлагает 40-летнему португальскому игроку продлить соглашение на два года. Если футболист согласится, он вновь станет одним из самых высокооплачиваемых спортсменов мира. "Аль-Наср" намерен и дальше строить карьеру вокруг португальца, который к тому же является важным для клуба с точки зрения маркетинга.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/cristiano/

Какие еще клубы претендуют на Роналду

Согласно информации португальских журналистов, сразу две команды из английской Премьер-лиги заинтересованы в трансфере опытного игрока. Названия этих клубов остаются в тайне, но известно, что эти предложения не настолько выгодные, как контракт "Аль-Насра". Главной проблемой является то, что Роналду предлагают соглашение на год с возможностью продления еще на 12 месяцев, но Криштиану интересует контракт на два сезона.

Криштиану Роналду после победы в Лиге наций. Фото: instagram.com/cristiano/

Также в услугах Роналду заинтересован "Спортинг". Утверждается, что представители португальца ведут переговоры с лиссабонским клубом. В этом случае Криштиану не интересует финансовая составляющая, однако он хочет получить гарантии стабильной игры в основном составе.

Португалец все еще планирует сыграть на ЧМ-2026, и он не будет завершать карьеру как минимум до середины лета следующего года.

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