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Главная Спорт Роналду готовится подписать последний контракт в карьере

Роналду готовится подписать последний контракт в карьере

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Дата публикации 23 июня 2025 08:51
У Роналду есть три варианта развития карьеры — что выберет Криштиану
Криштиану Роналду празднует гол. Фото: instagram.com/cristiano/
Ключові моменти Какие еще клубы претендуют на Роналду

Трансферная сага с новым контрактом Криштиану Роналду близка к завершению. Португальский футболист заканчивает отпуск и в ближайшие дни примет решение, в каком клубе будет выступать. 

У Роналду есть три разных варианта продолжения карьеры, два из них — из Европы, сообщает A Bola

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В конце июня у Криштиану Роналду закончится контракт с "Аль-Насром". Саудовский клуб предлагает 40-летнему португальскому игроку продлить соглашение на два года. Если футболист согласится, он вновь станет одним из самых высокооплачиваемых спортсменов мира. "Аль-Наср" намерен и дальше строить карьеру вокруг португальца, который к тому же является важным для клуба с точки зрения маркетинга. 

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/cristiano/

Какие еще клубы претендуют на Роналду 

Согласно информации португальских журналистов, сразу две команды из английской Премьер-лиги заинтересованы в трансфере опытного игрока. Названия этих клубов остаются в тайне, но известно, что эти предложения не настолько выгодные, как контракт "Аль-Насра". Главной проблемой является то, что Роналду предлагают соглашение на год с возможностью продления еще на 12 месяцев, но Криштиану интересует контракт на два сезона. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду после победы в Лиге наций. Фото: instagram.com/cristiano/

Также в услугах Роналду заинтересован "Спортинг". Утверждается, что представители португальца ведут переговоры с лиссабонским клубом. В этом случае Криштиану не интересует финансовая составляющая, однако он хочет получить гарантии стабильной игры в основном составе.

Португалец все еще планирует сыграть на ЧМ-2026, и он не будет завершать карьеру как минимум до середины лета следующего года. 

Напомним, Юлия Левченко стала чемпионкой через несколько дней после неудачного выступления в Париже. 

Ламин Ямаль подверг себя опасности во время отпуска, это разозлило руководство "Барселоны". 

На турнире UFC Клаудия Сигула уверенно победила российскую спортсменку. 

спорт футбол Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Аль-Наср
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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