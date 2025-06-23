У Роналду є три варіанти розвитку кар'єри — що обере Кріштіану

Роналду готується підписати останній контракт у кар'єрі
Трансферна сага з новим контрактом Кріштіану Роналду близька до завершення. Португальський футболіст закінчує відпустку й найближчими днями ухвалить рішення, в якому клубі виступатиме.
У Роналду є три різні варіанти продовження кар'єри, два з них — з Європи, повідомляє A Bola.
Наприкінці червня у Кріштіану Роналду закінчиться контракт з "Аль-Насром". Саудівський клуб пропонує 40-річному португальському гравцеві продовжити угоду на два роки. Якщо футболіст погодиться, він знову стане одним із найбільш високооплачуваних спортсменів світу. "Аль-Наср" має намір й далі будувати кар'єру навколо португальця, який до того ж є важливим для клубу з погляду маркетингу.
Які ще клуби претендують на Роналду
Згідно з інформацією португальських журналістів, одразу дві команди з англійської Прем'єр-ліги зацікавлені в трансфері досвідченого гравця. Назви цих клубів залишаються в таємниці, але відомо, що ці пропозиції не настільки вигідні, як контракт "Аль-Насра". Головною проблемою є те, що Роналду пропонують угоду на рік із можливістю продовження ще на 12 місяців, але Кріштіану цікавить контракт на два сезони.
Також у послугах Роналду зацікавлений "Спортинг". Стверджується, що представники португальця ведуть переговори з лісабонським клубом. У цьому випадку Кріштіану не цікавить фінансова частина, проте він хоче отримати гарантії стабільної гри в основному складі.
Португалець все ще планує зіграти на ЧС-2026, і він не завершуватиме кар'єру щонайменше до середини літа наступного року.
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