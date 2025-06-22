Ротань відверто відповів на запитання про одну з головних зірок Полісся

Руслан Ротань відповідає на запитання. Фото: скріншот YouTube

Відомий боксер Олександр Усик значиться у складі житомирського "Полісся" як форвард, але реального ігрового досвіду в команді у нього поки що не було. Спортивний інтерес до його футбольної ролі зріс після призначення Руслана Ротаня головним тренером "зелено-жовтих".

Новий наставник прокоментував, наскільки реальні шанси побачити чемпіона світу з боксу на футбольному полі, повідомляє пресслужба клубу.

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Руслан Ротань під час пресконференції. Фото: скріншот YouTube

На думку Ротаня, Усик може не просто надихати гравців своєю енергетикою, а й отримати ігрову практику, якщо з'явиться така можливість. Тренер вірить, що наявність такої особистості в клубі працює як додаткова мотивація для всього колективу.

Що сказав Ротань про шанси Усика

Ротань зазначив, що поява Усика на полі — не виключена. Важливим є те, що його присутність у команді вже впливає на внутрішню атмосферу та настрій футболістів.

"Я вважаю, у нього цілком реальні шанси хоча б раз вийти на поле. Насамперед ми всією Україною будемо підтримувати його в майбутньому бою — як і завжди. Я вже говорив, що Олександр приносить у команду дух справжнього чемпіона. Мабуть, ні в кого з наших гравців немає такої внутрішньої сили, як у нього. Для нас він — джерело натхнення, приклад для наслідування. Повірте, ми з радістю знайдемо можливість та для тренувань, і для гри з його участю", — наголосив Ротань.

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