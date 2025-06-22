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Головна Спорт Ярмоленко заробляє в Динамо менше, ніж Бражко — деталі

Ярмоленко заробляє в Динамо менше, ніж Бражко — деталі

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Дата публікації: 22 червня 2025 13:16
Зарплати в Динамо — Ярмоленко поступається Бражку
Капітан "Динамо" Віталій Буяльський. Фото: пресслужба клубу
Ключові моменти Рекордсменами стали молоді зірки

Журналіст Михайло Співаковський поділився подробицями зарплатної ієрархії всередині київського "Динамо". За його словами, у команді є чітке розмежування між молодими та досвідченими гравцями у фінансовому плані.

Стало відомо, скільки в столичному клубі заробляють місцеві зірки, повідомляє YouTube-канал "ТаТоТаке".

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Молоді футболісти київського "Динамо" отримують близько 10-15 тисяч доларів на місяць, тоді як більш вікові гравці — у середньому 30-40 тисяч. Однак навіть серед ветеранів не всі є рекордсменами за доходами.

Владимир Бражко
Володимир Бражко на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

Окремим рядком відзначаються зарплати Андрія Ярмоленка та Віталія Буяльського — вони становлять понад 50 тисяч доларів на місяць. Попри статус легенди, Ярмоленко не очолює рейтинг за доходами в команді.

Рекордсменами стали молоді зірки

За інформацією журналіста, найбільш високооплачуваними футболістами "Динамо" є Микола Шапаренко та Володимир Бражко. Їхні контракти були переглянуті та підписані на нових умовах, максимально наближених до річного доходу в мільйон доларів.

"Складно сказати, чи отримують двоє останніх мільйон доларів на рік, але за моєю інформацією, їхня зарплата дуже близька до такої суми", — повідомив Співаковський.

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футбол Динамо Андрій Ярмоленко Микола Шапаренко Віталій Буяльський Володимир Бражко
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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