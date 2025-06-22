Зарплати в Динамо — Ярмоленко поступається Бражку

Капітан "Динамо" Віталій Буяльський. Фото: пресслужба клубу

Журналіст Михайло Співаковський поділився подробицями зарплатної ієрархії всередині київського "Динамо". За його словами, у команді є чітке розмежування між молодими та досвідченими гравцями у фінансовому плані.

Стало відомо, скільки в столичному клубі заробляють місцеві зірки, повідомляє YouTube-канал "ТаТоТаке".

Реклама

Читайте також:

Молоді футболісти київського "Динамо" отримують близько 10-15 тисяч доларів на місяць, тоді як більш вікові гравці — у середньому 30-40 тисяч. Однак навіть серед ветеранів не всі є рекордсменами за доходами.

Володимир Бражко на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

Окремим рядком відзначаються зарплати Андрія Ярмоленка та Віталія Буяльського — вони становлять понад 50 тисяч доларів на місяць. Попри статус легенди, Ярмоленко не очолює рейтинг за доходами в команді.

Рекордсменами стали молоді зірки

За інформацією журналіста, найбільш високооплачуваними футболістами "Динамо" є Микола Шапаренко та Володимир Бражко. Їхні контракти були переглянуті та підписані на нових умовах, максимально наближених до річного доходу в мільйон доларів.

"Складно сказати, чи отримують двоє останніх мільйон доларів на рік, але за моєю інформацією, їхня зарплата дуже близька до такої суми", — повідомив Співаковський.

Нагадаємо, Олександр Усик не став продовжувати контракт зі своїм промоутером та представлятиме себе сам.

Нікола Оліслагерс поділилася відчуттями після того, як знову перемогла Ярославу Магучіх.

В англійському "Манчестер Сіті" може відбутися зміна тренера — відомо, хто замінить Хосепа Гвардіолу.

Ламін Ямаль під час відпустки наразив своє життя на серйозну небезпеку.