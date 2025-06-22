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Главная Спорт Ярмоленко зарабатывает в Динамо меньше, чем Бражко — детали

Ярмоленко зарабатывает в Динамо меньше, чем Бражко — детали

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Дата публикации 22 июня 2025 13:16
Зарплаты в Динамо — Ярмоленко уступает Бражко
Капитан "Динамо" Виталий Буяльский. Фото: пресс-служба клуба
Ключові моменти Рекордсменами стали молодые звезды

Журналист Михаил Спиваковский поделился подробностями зарплатной иерархии внутри киевского "Динамо". По его словам, в команде есть четкое разграничение между молодыми и опытными игроками в финансовом плане.

Стало известно, сколько в столичном клубе зарабатывают местные звезды, сообщает YouTube-канал "ТаТоТаке".

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Молодые футболисты киевского "Динамо" получают около 10–15 тысяч долларов в месяц, в то время как более возрастные игроки — в среднем 30–40 тысяч. Однако даже среди ветеранов не все являются рекордсменами по доходам. 

Владимир Бражко
Владимир Бражко на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Отдельной строкой отмечаются зарплаты Андрея Ярмоленко и Виталия Буяльского — они составляют свыше 50 тысяч долларов в месяц. Несмотря на статус легенды, Ярмоленко не возглавляет рейтинг по доходам в команде.

Рекордсменами стали молодые звезды

По информации журналиста, самыми высокооплачиваемыми футболистами "Динамо" являются Николай Шапаренко и Владимир Бражко. Их контракты были пересмотрены и подписаны на новых условиях, максимально приближенных к годовому доходу в миллион долларов.

"Сложно сказать, получают ли двое последних миллион долларов в год, но по моей информации, их зарплата очень близка к такой сумме", — сообщил Спиваковский. 

Напомним, Александр Усик не стал продлевать контракт со своим промоутером и будет представлять себя сам. 

Никола Олислагерс поделилась ощущениями после того, как снова победила Ярославу Магучих. 

В английском "Манчестер Сити" может произойти смена тренера — известно, кто заменит Хосепа Гвардиолу. 

Ламин Ямаль во время отпуска подверг свою жизнь серьезной опасности.

футбол Динамо Андрей Ярмоленко Николай Шапаренко Виталий Буяльский Владимир Бражко
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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