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Главная Спорт Кто возглавит Ман Сити после Гвардиолы — решение удивило

Кто возглавит Ман Сити после Гвардиолы — решение удивило

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Дата публикации 22 июня 2025 11:01
Манчестер Сити нашел замену Гвардиоле — кто заменит каталонца
Хосеп Гвардиола во время пробежки после отпуска. Фото: Reuters/Marco Bello
Ключові моменти "Манчестер Сити" хочет Сеска

В английском футболе новая интрига: "Манчестер Сити" начал всерьез задумываться о будущем после Хосепа Гвардиолы. Главным кандидатом на замену испанца в будущем может стать Сеск Фабрегас.

Руководство клуба впечатлено его нестандартным мышлением и подходом к построению команды, сообщает Goal.com.

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Сейчас 38-летний испанец тренирует "Комо" и уже добился с клубом заметного результата: 10-е место в Серии А по итогам сезона. На фоне этого успеха Сеск Фабрегас все активнее упоминается в европейских медиа как один из самых интересных молодых тренеров. 

Сеск Фабрегас
Сеск Фабрегас во время матча "Комо" с "Интером". Фото: Reuters/Claudia Greco

"Манчестер Сити" хочет Сеска

В "Сити" считают, что команда после Гвардиолы должна остаться в руках тренера с прогрессивным мышлением и высоким футбольным IQ. Опыт Фабрегаса в "Арсенале", "Барселоне" и "Челси" под руководством величайших специалистов делает его естественным продолжателем идеи интеллектуального футбола.

Пока сам Гвардиола не планирует уход и продолжит работу до 2027 года, клуб уже сейчас формирует список преемников. Фабрегас — один из главных вариантов, который всерьез рассматривается руководством "Сити" на случай, если Пеп покинет клуб раньше срока.

Футбольный мир с интересом следит за развитием ситуации. Назначение Сеска Фабрегаса в "Манчестер Сити" может стать сенсацией и открыть новую эпоху в истории клуба. 

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спорт футбол Манчестер Сити Хосеп Гвардиола тренер Сеск Фабрегас
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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