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Главная Спорт Усик остался без промоутера — Красюк заявил о растаскивании

Усик остался без промоутера — Красюк заявил о растаскивании

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Дата публикации 22 июня 2025 09:33
Усик больше не работает с Красюком — завершилась эпоха
Александр Усик и Александр Красюк. Фото: instagram.com/alex.krassyuk
Ключові моменти Завершилась эпоха Усика с Красюком

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA в супертяжелом весе Александр Усик готовится к реваншу с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля. В это время команда украинца ослабла.

О завершении сотрудничества, которое длилось 12 лет, сообщил промоутер Усика Александр Красюк в Instagram.

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Завершилась эпоха Усика с Красюком

Промоутер напомнил, что выполнил обещание Усику, которое дал в 2013 году и поблагодарил боксера за сбывшуюся мечту.

При этом, Красюк пожелал Усику господнего благословения.

"Это был замечательный путь — 12 лет невероятного успеха.

Два юных мечтателя встретились, чтобы изменить игру.

Еще в 2013 году я дал вам слово — и сдержал его.

Тогда никто не верил, что мы способны достичь того, что намереваемся сделать.

Но милостью Божьей мы выполнили миссию невыполнимую.

Мечта сбылась!

Спасибо за все, через что мы прошли, и за честь быть пожизненным промоутером двукратного абсолютного чемпиона. Пусть Господь благословит тебя и направит твои следующие шаги.

Спасибо Богу за все", — написал Красюк.

Промоутер напомнил, что они начали работать в 2013-м году, а в 2016-м Александр впервые стал чемпионом мира в крузервейте.

В 2018 году Усик достиг вершины в крузервейте — стал первым абсолютным чемпионом в эпоху четырех поясов. Он объединил титулы WBO, WBC, WBA и IBF, победив Майриса Бриедиса и Мурата Гассиева, а также защитил звание нокаутировав Тони Белью.

В 2019 году Усик перешел в супертяжелый вес, и Красюк договорился о сотрудничестве с Эдди Хирном, которое позволило зайти на британский рынок. Это также помогло организовать бой с Энтони Джошуа, после которого в карьере украинца все изменилось.

В 2024-м Усик побил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом в хевивейте, что стало пиком в карьере Красюка как промоутера.

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Александр Усик бокс супертяжелый вес Александр Красюк украинские боксеры
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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