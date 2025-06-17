Усик посвятил мотивационное стихотворение украинцам, которые борются за свободу

Усик написал новое стихотворение — к кому это послание
Украинский боксер, чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO в супертяжелом весе Александр Усик готовится к реваншу с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа. Бой пройдет 19 июля на "Уэмбли" в Лондоне.
Усик во время подготовки в эфире Boxing King Media зачитал стихотворение.
Новое стихотворение Усика
Усик поделился стихотворением, которое написал в марте 2025 года для украинцев, борющихся за свободу и будущее своей страны.
"К звездам через тернии пробиваем свой путь.
Кто-то идет посередине, кто-то по краю весь путь.
Выбирайте дорогу себе непростую, не ждите, что легко будет в дороге.
Роза красива с шипами даже в навозе.
И не слушайте шум вокруг себя.
Кто-то осудит за дело, а кто-то в мир понесет.
Вы строите путь свой, и никто, кроме вас,
Не пройдет дорогу, что создал Бог для вас", — процитировал свое стихотворение Усик.
Отметим, что Усик в стихотворении акцентирует внимание на настойчивости, вере в себя и игнорировании внешнего шума на пути к цели. Именно эти параметры боксер все время называл составляющими для своего успеха в спорте.
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