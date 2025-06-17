Усик посвятил мотивационное стихотворение украинцам, которые борются за свободу

Александр Усик. Фото: instagram.com/lomus_official

Украинский боксер, чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO в супертяжелом весе Александр Усик готовится к реваншу с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа. Бой пройдет 19 июля на "Уэмбли" в Лондоне.

Усик во время подготовки в эфире Boxing King Media зачитал стихотворение.

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Новое стихотворение Усика

Усик поделился стихотворением, которое написал в марте 2025 года для украинцев, борющихся за свободу и будущее своей страны.

"К звездам через тернии пробиваем свой путь.

Кто-то идет посередине, кто-то по краю весь путь.

Выбирайте дорогу себе непростую, не ждите, что легко будет в дороге.

Роза красива с шипами даже в навозе.

И не слушайте шум вокруг себя.

Кто-то осудит за дело, а кто-то в мир понесет.

Вы строите путь свой, и никто, кроме вас,

Не пройдет дорогу, что создал Бог для вас", — процитировал свое стихотворение Усик.

Отметим, что Усик в стихотворении акцентирует внимание на настойчивости, вере в себя и игнорировании внешнего шума на пути к цели. Именно эти параметры боксер все время называл составляющими для своего успеха в спорте.

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