Усик объяснил, что мотивирует его перед реваншем с Дюбуа

Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик 19 июля проведет реванш против британца Даниэля Дюбуа. Украинец уже побеждал соперника, но все равно мотивирован.

Усик в комментарии Ring magazine рассказал, что его мотивирует.

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По словам Александра, главную мотивацию он черпает в своих людях — тех, кто ежедневно защищает Украину, его семьи и родины.

Усик отметил, что украинский солдат, мать, отец и простые украинцы — это те, кто придает ему силы.

Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Также он вспомнил о своей команде, которая ежедневно, каждое утро и каждую ночь работает рядом с ним.

По словам Усика, часть вдохновения он находит в себе самом. Он подчеркнул, что не деньги являются главным стимулом — ведь без упорного труда их не будет.

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