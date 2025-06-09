Усик предложил Трампу пожить в Украине, чтобы увидеть войну собственными глазами

Усик пригласил Трампа на неделю в Украину — жильем обеспечит
Боксер Александр Усик является единственным украинским спортсменом, пояс которого висит в Белом доме. При этом, уроженец Крыма болезненно реагирует на действия президента США Дональда Трампа в отношении Украины.
В интервью BBC Sport Усик пригласил Трампа пожить в Украине.
Почему Усик обратился к Трампу
Усик обратился к президенту США с необычным предложением. Боксер в интервью пригласил американского лидера пожить неделю в его доме в Украине, чтобы ощутить реальность войны.
"Я советую президенту США Дональду Трампу приехать в Украину и пожить в моем доме одну неделю. Только одну неделю. Я отдам ему свой дом. Живи, пожалуйста, в Украине и наблюдай за тем, что происходит каждую ночь", — заявил Усик.
Украинец отметил сложные условия жизни из-за постоянных обстрелов и полетов беспилотников и ракет. Усик считает, что нужно помочь официальному Киеву и закончить войну.
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