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Главная Спорт Усик пригласил Трампа на неделю в Украину — жильем обеспечит

Усик пригласил Трампа на неделю в Украину — жильем обеспечит

Ua en ru
Дата публикации 9 июня 2025 18:33
Усик предложил Трампу пожить в Украине, чтобы увидеть войну собственными глазами
Александр Усик. Фото: instagram.com/lomus_official

Боксер Александр Усик является единственным украинским спортсменом, пояс которого висит в Белом доме. При этом, уроженец Крыма болезненно реагирует на действия президента США Дональда Трампа в отношении Украины.

В интервью BBC Sport Усик пригласил Трампа пожить в Украине.

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Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Почему Усик обратился к Трампу

Усик обратился к президенту США с необычным предложением. Боксер в интервью пригласил американского лидера пожить неделю в его доме в Украине, чтобы ощутить реальность войны.

"Я советую президенту США Дональду Трампу приехать в Украину и пожить в моем доме одну неделю. Только одну неделю. Я отдам ему свой дом. Живи, пожалуйста, в Украине и наблюдай за тем, что происходит каждую ночь", — заявил Усик.

Украинец отметил сложные условия жизни из-за постоянных обстрелов и полетов беспилотников и ракет. Усик считает, что нужно помочь официальному Киеву и закончить войну.

Напомним, "Александрию" может возглавить известный иностранный тренер.

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Дональд Трамп Александр Усик бокс Белый дом украинские боксеры
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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