Усик запропонував Трампу пожити в Україні, щоб побачити війну на власні очі

Олександр Усик. Фото: instagram.com/lomus_official

Боксер Олександр Усик є єдиним українським спортсменом, пояс якого висить в Білому домі. При цьому, уродженець Криму болісно реагує на дії президента США Дональда Трампа щодо України.

В інтерв'ю BBC Sport Усик запросив Трампа пожити в Україні.

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Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Чому Усик звернувся до Трампа

Усик звернувся до президента США з незвичайною пропозицією. Боксер в інтерв'ю запросив американського лідера пожити тиждень у його будинку в Україні, щоб відчути реальність війни.

"Я раджу президенту США Дональду Трампу приїхати до України та пожити в моєму будинку один тиждень. Тільки один тиждень. Я віддам йому свій будинок. Живи, будь ласка, в Україні та спостерігай за тим, що відбувається щоночі", — заявив Усик.

Українець відзначив складні умови життя через постійні обстріли та польоти безпілотників і ракет. Усик вважає, що потрібно допомогти офіційному Києву та закінчити війну.

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