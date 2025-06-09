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Головна Спорт Усик розповів, що його мотивує більше ніж будь-які гроші

Усик розповів, що його мотивує більше ніж будь-які гроші

Ua en ru
Дата публікації: 9 червня 2025 23:57
Усик пояснив, що мотивує його перед реваншем з Дюбуа
Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик 19 липня проведе реванш проти британця Даніеля Дюбуа. Українець вже перемагав суперника, але все одно мотивований.

Усик в коментарі Ring magazine розповів, що його мотивує.

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Усик бере мотивацію від людей

За словами Олександра, головну мотивацію він черпає у своїх людях — тих, хто щодня захищає Україну, його сім’ї та батьківщини.

Усик зазначив, що український солдат, мати, батько та прості українці — це ті, хто надає йому сили.

Александр Усик
Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Також він згадав про свою команду, яка щодня, щоранку й щоночі працює поруч із ним.

За словами Усика, частину натхнення він знаходить у собі самому. Він підкреслив, що не гроші є головним стимулом — адже без наполегливої праці їх не буде.

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Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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