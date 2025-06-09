Усик пояснив, що мотивує його перед реваншем з Дюбуа

Усик розповів, що його мотивує більше ніж будь-які гроші
Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик 19 липня проведе реванш проти британця Даніеля Дюбуа. Українець вже перемагав суперника, але все одно мотивований.
Усик в коментарі Ring magazine розповів, що його мотивує.
Усик бере мотивацію від людей
За словами Олександра, головну мотивацію він черпає у своїх людях — тих, хто щодня захищає Україну, його сім’ї та батьківщини.
Усик зазначив, що український солдат, мати, батько та прості українці — це ті, хто надає йому сили.
Також він згадав про свою команду, яка щодня, щоранку й щоночі працює поруч із ним.
За словами Усика, частину натхнення він знаходить у собі самому. Він підкреслив, що не гроші є головним стимулом — адже без наполегливої праці їх не буде.
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