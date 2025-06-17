Усик присвятив мотиваційний вірш українцям, які борються за свободу

Олександр Усик. Фото: instagram.com/lomus_official

Український боксер, чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO в суперважкій вазі Олександр Усик готується до реваншу з власником титулу IBF Даніелем Дюбуа. Бій пройде 19 липня на "Вемблі" в Лондоні.

Усик під час підготовки в ефірі Boxing King Media зачитав вірш.

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Усик поділився віршем, який написав у березні 2025 року для українців, що борються за свободу та майбутнє своєї країни.

"До зірок через терні пробиваєм свій шлях.

Хтось іде посередині, хтось по краю весь шлях.

Вибирайте дорогу собі непросту, не чекайте, що легко буде в дорозі.

Роза гарна з шипами навіть в навозі.

І не слухайте галасу навколо себе.

Хтось засудить за діло, а хтось в світ понесе.

Ви будуєте шлях свій, і ніхто, окрім вас,

Не пройде дорогу, що створив Бог для вас", — процитував свій вірш Усик.

Зазначимо, що Усик у вірші акцентує увагу на наполегливості, вірі в себе та ігнорування зовнішнього шуму на шляху до мети. Саме на ці параметри боксер весь час називав складовими для свого успіху в спорті.

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