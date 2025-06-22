Усик більше не працює з Красюком — завершилась епоха

Олександр Усик та Олександр Красюк. Фото: instagram.com/alex.krassyuk

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA у надважкій вазі Олександр Усик готується до реваншу з власником титулу IBF Даніелем Дюбуа, який відбудеться 19 липня. В цей час команда українця ослабла.

Про завершення співпраці, яка тривала 12 років, повідомив промоутер Усика Олександр Красюк в Instagram.

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Промоутер нагадав, що виконав обіцянку Усику, яку дав у 2013 році і подякував боксеру за мрію, яка збулась.

При цьому, Красюк побажав Усику господнього благословіння.

"Це був чудовий шлях — 12 років неймовірного успіху.

Два юні мрійники зустрілися, щоб змінити гру.

Ще у 2013 році я дав вам слово — і дотримав його.

Тоді ніхто не вірив, що ми здатні досягти того, що маємо намір зробити.

Але милістю Божою ми виконали місію нездійсненну.

Мрія збулася!

Дякую за все, через що ми пройшли, і за честь бути довічним промоутером дворазового абсолютного чемпіона. Нехай Господь благословить тебе і спрямує твої наступні кроки.

Дякую Богу за все", — написав Красюк.

Промоутер нагадав, що вони почали працювати у 2013-му році, а у 2016-му Олександр вперше став чемпіоном світу в крузервейті.

У 2018 році Усик досяг вершини в крузервейті — першим абсолютним чемпіоном в епоху чотирьох поясів. Він об’єднав титули WBO, WBC, WBA та IBF, перемігши Майріса Брієдіса та Мурата Гассієва, а також захистив звання нокаутувавши Тоні Белью.

У 2019 році Усик перейшов у суперважку вагу, і Красюк домовився про співпрацю з Едді Хірном, яка дозволила зайти на британський ринок. Це також допомогло організувати бій з Ентоні Джошуа, після якого в кар'єрі українця все змінилось.

У 2024-му Усик побив Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном у хевівейті, що стало піком в кар'єрі Красюка як промоутера.

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