Манчестер Сіті знайшов заміну Гвардіолі — хто замінить каталонця

Хосеп Гвардіола під час пробіжки після відпустки. Фото: Reuters/Marco Bello

В англійському футболі нова інтрига: "Манчестер Сіті" почав всерйоз замислюватися про майбутнє після Хосепа Гвардіоли. Головним кандидатом на заміну іспанця в майбутньому може стати Сеск Фабрегас.

Керівництво клубу вражене його нестандартним мисленням та підходом до побудови команди, повідомляє Goal.com.

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Зараз 38-річний іспанець тренує "Комо" й вже домігся з клубом помітного результату: 10-те місце в Серії А за підсумками сезону. На тлі цього успіху Сеск Фабрегас дедалі активніше згадується в європейських медіа як один із найцікавіших молодих тренерів.

Сеск Фабрегас під час матчу "Комо" з "Інтером". Фото: Reuters/Claudia Greco

"Манчестер Сіті" хоче Сеска

У "Сіті" вважають, що команда після Гвардіоли має залишитися в руках тренера з прогресивним мисленням і високим футбольним IQ. Досвід Фабрегаса в "Арсеналі", "Барселоні" та "Челсі" під керівництвом найвидатніших фахівців робить його природним продовжувачем ідеї інтелектуального футболу.

Поки сам Гвардіола не планує відхід та продовжить роботу до 2027 року, клуб уже зараз формує список наступників. Фабрегас — один із головних варіантів, який всерйоз розглядається керівництвом "Сіті" на випадок, якщо Пеп залишить клуб раніше терміну.

Футбольний світ з цікавістю стежить за розвитком ситуації. Призначення Сеска Фабрегаса в "Манчестер Сіті" може стати сенсацією та відкрити нову епоху в історії клубу.

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