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Головна Спорт Ястремська у фіналі турніру в Ноттінгемі — коли дивитися

Ястремська у фіналі турніру в Ноттінгемі — коли дивитися

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Дата публікації: 22 червня 2025 10:19
Де та коли дивитися фінал Ястремська — Кесслер у Ноттінгемі
Даяна Ястремська під час турніру. Фото: Reuters/Andrew Boyers
Ключові моменти Різні стилі, однакова мета Де та коли дивитися поєдинок Ястремська — Кесслер

Українська тенісистка Даяна Ястремська продовжує успішний виступ на турнірі WTA 250 у Ноттінгемі. У неділю, 22 червня, вона зіграє у фіналі проти американки Маккартні Кесслер.

Для обох спортсменок це стане першим титульним матчем на трав'яному покритті, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Фінал у Великій Британії обіцяє бути цікавим. На шляху до вирішального поєдинку обидві тенісистки обіграли по три суперниці, які перебувають вище за них у світовому рейтингу. Особисте протистояння між Ястремською та Кесслер — 1:1. Остання їхня зустріч завершилася перемогою американки в січні цього року в Гобарті.

Маккартни Кесслер
Маккартні Кесслер святкує вихід у фінал. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Різні стилі, однакова мета

Кесслер демонструє впевнену гру на подачі та тактичну зрілість. У півфіналі проти Шрамкової вона виграла 88% очок на першому м'ячі й не дозволила суперниці реалізувати жодного брейк-пойнта. Ястремській належить зламати її стабільну гру і витримати затяжні розіграші.

Українка, зі свого боку, показує усвідомлений, більш терплячий теніс — збалансований мікс атакувальних ударів і щільних задніх розіграшів. При цьому Даяні важливо мінімізувати невимушені помилки, адже тиск фіналу і серія з трьох програних вирішальних матчів поспіль можуть вплинути на психологію.

Де та коли дивитися поєдинок Ястремська — Кесслер

Переможниця зустрічі отримає 36 300 доларів призових і 250 очок у рейтинг WTA. Та, що програла, заробить 21 484 долари та 163 очки. Фінал стартує в неділю, 22 червня, 14:00 за київським часом на центральному корті Ноттінгема.

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спорт Даяна Ястремська Теніс українські тенісисти збірна України з теннісу
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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