Ястремська перемогла Лейлу Фернандес та вийшла в 1/2 Ноттінгема

Даяна Ястремська під час матчу. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Українська тенісистка Даяна Ястремська (46-та ракетка світу) вийшла в півфінал турніру категорії WTA 250 у британському Ноттінгемі. У чвертьфіналі вона впевнено впоралася з канадкою Лейлою Фернандес, фіналісткою US Open 2021 року.

Матч тривав 1 годину 49 хвилин та завершився у двох партіях — 6:3, 7:6 (8:6) на користь Ястремської, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ця перемога стала для Даяни першою в особистих зустрічах проти Фернандес: раніше вона поступалася канадці на Олімпіаді в Токіо і в Досі 2023 року.

Даяна Ястремська після перемоги. Фото: Reuters/Andrew Boyers

До цього українка вже пройшла Ольгу Данилович і Антонію Ружич, вигравши всі три матчі турніру без жодної програної партії.

Перший півфінал Ястремської на траві

Це вже десятий півфінал у кар'єрі Ястремської, але вперше вона зіграє на такій стадії турніру на трав'яному покритті. За вихід у фінал українка побореться з переможницею пари Магда Лінетт (Польща) — Клара Таусон (Данія).

Даяна Ястремська та Лейла Фернандес. Фото: Reuters/Andrew Boyers

У разі виходу до фіналу Даяна може поборотися за сьомий титул у кар'єрі. Її попередній фінал відбувся на Australian Open 2024, де вона сенсаційно дійшла до півфіналу та стала справжнім відкриттям турніру.

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